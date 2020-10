Der Schriftzug des Galeria Kaufhof in Braunschweig wurde am 27. Oktober entfernt.

Aus und vorbei: Kaufhof-Schriftzug in Braunschweig abmontiert

Kaufhof verlässt die Stadt endgültig. Am Dienstag wurden am einstigen Horten-Gebäude am Bohlweg die Schriftzüge abmontiert.