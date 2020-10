Ende der 70er: Als 50.000 Essener Biberschwänze an die Oker kamen

Und wieder stirbt so ein stadtbekannter Beton-Riese einen langsamen Tod. Und die älteren Braunschweiger leiden mit. Mitte 2021 schließt Karstadt das 1978 eröffnete Einrichtungshaus in der Poststraße, um das sich hierzulande viele Erinnerungen ranken. Töpfe, Pfannen, Handtücher, Porzellan – mancher treue Stammkunde kaufte hier über all die Jahrzehnte ein, was er im Haushalt so benötigte.

Altes Neckermann-Haus wurde 1976 abgerissen

Was viele nicht wissen: Der Vorgänger, das alte Neckermann-Kaufhaus, musste im Frühjahr 1976 dem neuen Einrichtungshaus weichen. Der Plan: Neckermann sollte dafür ins Kepa-Haus am Damm ziehen, vorerst am Packhof provisorisch unterkommen. Es war der am 1. Januar 1977, als der bereits begonnene Kaufhaus-Neubau an der Poststraße von Neckermann an die Karstadt AG, Essen, überging.

Eine moderne, tief heruntergezogene jalousienartige Bleifassade sollte das neue Haus erhalten, gestaltet von dem Kölner Professor Gottfried Böhm. Das war der Plan.

Noch im Juni 1975 urteilte die Jury eines Architektur-Wettbewerbs: „Professor Böhm hat eine ganz einmalige Fassade gestaltet, die mit modernen Techniken an Tradition vergangener Bauepochen erinnert. So etwas gibt es bisher in Braunschweig nicht.“

Drei Jahre später, im Februar 1978, stand fest: So etwas wird es in Braunschweig auch nicht geben. Die Fassade des früheren Neckermann-Hauses in der Poststraße wird architektonisch neu formuliert. So entschied es die Karstadt AG, im Einverständnis mit der städtischen Bauverwaltung – ohne dass Ratsgremien gehört wurden. Der Planungsausschuss des Rates war perplex. Er konnte nur noch nachträglich sein Ja aussprechen.

Karstadt, schreibt die BZ im gleichen Jahr, habe von Anfang an „keinen Gefallen an der vertraglich mit Neckermann vereinbarten Bleifassade gefunden“, Rat und Verwaltung hatten aber noch im Sommer 1977 darauf bestanden, dass Karstadt dennoch den Vertrag erfüllt. Es kam anders.

Kritiker maulten bereits, bevor die Karstadt AG am 29. Juni 1978 ihr Einrichtungshaus eröffnete. So auch die Mitglieder des Planungsausschusses, als sie sich im Februar ein Bild machten von der legendären „profilierten Biberschwanz-Fassade“. 50.000 sogenannte Biberschwänze – überlappende Dachziegel – wurden verbaut, gefärbt in einen blau-grünlichen Ton.

Wie geht es weiter mit der Immobilie?

Werden sie die nächsten Jahrzehnte überleben? Seit 2013 gehört das Haus dem Braunschweiger Unternehmer Friedrich Knapp (New Yorker). Im Herbst hatte er die Kündigung des Mietverhältnisses von Galeria Karstadt Kaufhof erhalten. Die mehrgeschossige Filiale am Gewandhaus hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern, 80 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Nach Galeria Kaufhof, das zum selben Konzern gehört, wirft nun also der nächste Kaufhaus-Riese das Handtuch. Die Nachnutzung der kaufhausgerechten Immobilie dürfte nach Einschätzung von Experten nicht einfach und mindestens mit einem grundlegenden Umbau verbunden sein. Büros und Wohnungen könnten in den Obergeschossen entstehen, im Erdgeschoss Einzelhandel angesiedelt werden.

Eigentümerin der Galeria-Immobilie ist die Volksbank BraWo.