Braunschweig. Mehr Weitblick geht nicht. Wenn Thomas Bronswyk (50), Chef im „Schwarzwaldhäusle“, seinen Blick von der neuen 800 Quadratmeter großen „Genussterrasse“ hinüber zum Elm schweifen lässt, weiß er, dass er alles richtig gemacht hat. Am Freitag war dort Premiere – bei strömendem Regen. Und das passte so richtig ins Bild. Denn die Corona-Krise lässt Braunschweigs zurzeit mehr oder weniger „arbeitslose“ Schausteller seit Monaten in selbigem stehen.

Nicht die Beine hochgelegt

Was tun? Bronswyk und seine Leute – Ehefrau Ute, Schwägerin Elke und Sohn Phillip, allesamt bekannte Gesichter vom Braunschweiger Weihnachtsmarkt – ticken nicht so, dass sie daheim die Beine hochlegen und darauf warten, dass es wieder los geht. Dazu kribbelt es zu sehr. Man ist schließlich Schausteller durch und durch. Man will unter die Leute, das Gespräch mit den Stammkunden.

Halloween ist aktuell das Terrassen-Thema.

„Wir haben lange hin und her überlegt, was wir machen können. Wir sind hier in Rautheim doch ziemlich weit vom Schuss. Aber dann hatte meine Frau diese Idee – und in nur sieben Wochen haben wir sie umgesetzt. Alle haben mit angepackt. Mein Sohn Henry, mein Zwillingsbruder Willy und ich“, freut sich Thomas Bronswyk.

Genuss – das ist das Thema. In der „Genuss-Werkstatt“ von Ute Bronswyk ist neben dem klassischen Imbiss-Sortiment (Bratwurst, Hamburger, Hotdogs) aktuell die „Brotzeit“ am Start, später sollen andere Themen wie Braunkohl, Kartoffelpuffer die Wochenenden bestimmen. Denn geöffnet hat die Rautheimer „Genussterrasse“ immer nur freitags und samstags von 16 bis 23 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Genuss – er und seine Frau tüftelten noch an dem einen oder anderen Rezept. Denn eines sei klar: Kulinarisch sollen die Gäste auf ihre Kosten kommen. „Keiner soll sagen, dass es ihm bei uns nicht super gefallen hat“, sagt Thomas Bronswyk. Das sei der Plan.

Bereits über 10.000 Clicks

Der Start sei gut gewesen. Die Facebook-Seite habe bereits weit mehr als 10.000 Clicks. Und es gebe eine Menge Anfragen für private Feiern, zum Beispiel Weihnachtsfeiern. „Aber da halten wir uns momentan noch etwas zurück. Wir wissen ja nicht, wie es mit dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt wird.“ Dort sei man ja schließlich auch stark beansprucht.

Jimmy und Hailey probieren das Kinderkarussell aus.

Auch für Kindergeburtstage beispielsweise sei die Terrasse ideal. Sogar eine Bimmelbahn gibt es. Während sich die Eltern mit freiem Blick auf den Elm bei musikalischer Begleitung durch die Themen einer ganzen Saison kulinarisch hindurcharbeiten können.

Das ganze Jahr über soll auf der Terrasse etwas los sein. Betriebsfeste, Silvesterfeiern, Winterzauber, Ostereier suchen, Osterfeuer und vieles mehr soll es geben.

Die Bronswyks setzen auf ihre Stammgäste vom Weihnachtsmarkt, aber auch auf Ausflugstouristen, Radfahrer (Ladestationen für E-Bikes sind vorhanden) und Biker. Über ein Registrierungsportal kann man vorab sehen, ob die Einlass-Ampel gerade auf Rot oder Grün steht.