Baustellen zwingen zu „Irrfahrten“ durch Braunschweig

Am Berliner Platz wird gebuddelt, an der Konrad-Adenauer-Straße, an der Georg-Eckert-Straße, am Gliesmaroder Bahnhof, am Autobahnkreuz Süd sind drei der vier „Ohren“ baustellenbedingt bis auf Weiteres gesperrt und und und. Die Stadt ist seit Wochen eine einzige Baustelle. Und dann wurde vor dem Wochenende auch noch die Wolfenbütteler Straße stadtauswärts gesperrt. Eine kleine Katastrophe für alle, die zum Beispiel jemand im HEH-Klinikum in Melverode besuchen wollten. Oder dort einen Termin hatten. Wie Mario Mehlitz aus Lehre. Er lernte Ende vergangener Woche die Straßen unserer Stadt mal so richtig kennen und schickte uns anschließend, noch immer genervt, sein „Tagebuch einer Irrfahrt“ über den „ganz alltäglichen Wahnsinn, der einem Autofahrer momentan in Braunschweig begegnet“.

Eigentlich, so schreibt er, sollte es nur eine Fahrt von Lehre, wo er wohne, zum HEH in Melverode sein, normalerweise eine Fahrt von gut 20 Minuten. Da er ja nun um die Baustelle am Autobahnkreuz Süd und auch einige andere Baustellen in Braunschweig wusste, habe er sich schon am Abend vorher um eine „generalstabsmäßige Planung“ dieser „Reise” bemüht, um den verkehrsmäßigen Hotspots möglichst aus dem Wege zu gehen. „Ich informierte mich im Internet über aktuelle Baustellen in Braunschweig und entschied mich, über die A2 bis zum Kreuz Nord zu fahren, weiter über die 391 bis zu Ausfahrt Gartenstadt, weiter über die Theodor-Heuss-Straße, am Harz und Heide Gelände rechts in die Eisenbütteler Straße zur Wolfenbütteler Straße und über diese nach Melverode.“

Soweit der Plan. Es kam anders. Bis zur Ausfahrt Gartenstadt läuft alles gut und Mehlitz liegt „hervorragend in der Zeit“. Bis er in die Eisenbütteler Straße einbiegt und an der Brücke übers Okerwehr vor einer Vollsperrung Richtung Wolfenbütteler Straße steht. Also umdrehen und über Europaplatz und Lessingplatz zur Wolfenbütteler Straße. So Plan Nr 2. Dieser zerplatzt allerdings sofort, als er an der VW-Halle rechts abbiegt und kurz vorm Lessingplatz Baken quer über die Konrad-Adenauer-Straße gestellt sieht. Vollsperrung kurz vorm Lessingplatz. Man erneuert wohl auf einigen 100 Metern die Straßendecke.

Also Linksschwenk zurück über Bruchtor und Kalenwall, Gieseler, Güldenstraße, Lange Straße, Hagenmarkt auf den Bohlweg und, endlich auf der Wolfenbütteler Straße. Nun nur noch geradeaus. So Plan Nr. 3.

Noch liegt Mehlitz einigermaßen in der Zeit und kann seinen Termin noch schaffen. Die Erleichterung weicht allerdings „fast postwendend einem Zustand zwischen Fassungslosigkeit, Erstaunen und langsam aufkeimendem Zorn“, als er an der Abzweigung zur Eisenbütteler Straße Verkehrsbaken quer über der Wolfenbütteler Straße sieht. Vollsperrung.

Mehlitz ist kurz davor, aufzugeben. Das HEH ist anscheinend für ihn an diesem Tag, dem 16. Oktober, unerreichbar. Mittlerweile ist ihm klar: den Termin, obwohl 70 Minuten vorher losgefahren, wird er nicht mehr schaffen.

Was bleibt, ist ein letzter Versuch, also Plan Nr. 4 und der sieht so aus: Rechts ab von der Wolfenbütteler in die Eisenbütteler Straße. In dieser Richtung ist sie befahrbar. Zurück über Theodor-Heuss-Straße zur Tangentenauffahrt Richtung Rüningen. Über die Thiedestraße in Rüningen, dann links ab an der Mühle vorbei Richtung Stöckheim, dort links in den Siekgraben bis zur Leipziger Straße. Dann nur noch links und endlich am HEH. So der Plan. „Aber das wäre ja zu einfach gewesen, dann könnte das ja jeder, und darum hat man den Siekgraben kurzerhand gesperrt. Natürlich wegen einer Baustelle.“

Aber wer meint, den Lehrer damit so kurz vorm Ziel noch aufhalten zu können, der war schief gewickelt. Es gibt immer einen Weg. Mehlitz schleicht sich, „wie übrigens viele andere Autofahrer mit reichlich verwirrtem Blick“, über die Siedlerstraße zur Leipziger Straße. Und, es ist kaum zu glauben, auf der Leipziger Straße zwischen Stöckheim und Melverode gibt es weder Baustelle noch Sperrung.

Fazit der kleinen Odyssee: Mehlitz kommt nach 37 Kilometern Fahrstrecke und 80 Minuten Fahrzeit 10 Minuten zu spät zum Termin! Wofür er absolut kein Verständnis habe: dass es zeitgleich auf Ausweichstrecken in einem Maße Baustellen und Sperrungen gibt, die einen selbst als gebürtigem Braunschweiger fast vor unlösbare Probleme stellen.

Was sagt die Stadt?

Sie bestätigt: Es werde derzeit, in der verkehrsärmeren Zeit der Herbstferien, auf Braunschweigs Straßen viel gebaut und damit in den Erhalt der städtischen Infrastruktur investiert. „Eine Reihe von Fahrbahndecken wird erneuert, damit der Verkehr auch in Zukunft gut fließen kann“, so Sprecher Rainer Keunecke. Gemeinsam mit weiteren Projektträgern würden die Baustellen aber koordiniert. Ganz ohne Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer gehe es allerdings nicht. Der Stadtverwaltung sei bewusst, dass derzeit bisweilen die Geduld der Autofahrer gefragt ist.

Ein „Sonderfall“ sei die Sperrung der Wolfenbütteler Straße stadtauswärts gewesen, die am Montagabend wieder freigegeben wurde. Wie die Stadtentwässerung Braunschweig (SE|BS) per Pressemitteilung kommuniziert hat, seien hier dringend Schäden an einem Abwasserpumpwerk zu beheben gewesen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dazu sei das vergangene Wochenende genutzt worden. Die Sperrung sei weiträumig und rechtzeitig ausgeschildert worden. Keunecke: „Das HEH war über die Autobahnen erreichbar: Auf der A 391 nicht bis zur Anschlussstelle Gartenstadt, sondern bis zum Kreuz Süd, von dort aus auf die A 36 in Richtung Wolfenbüttel, an der Anschlussstelle Melverode direkt zum HEH. Alternativ aus Richtung Osten über die A 39.“ Von dort gebe es eine Hinweisbeschilderung zum HEH, nämlich über Anschlussstelle Salzdahlumer Straße, Sachsendamm, Schlesiendamm, Leipziger Straße.

Zwei weitere wichtige Baustellen, so Keunecke weiter, würden übrigens in Kürze abgeschlossen: Die Fahrbahnerneuerung am Berliner Platz sollte am Dienstagnachmittag, die Deckensanierung der Konrad-Adenauer-Straße im Laufe des Donnerstags freigegeben werden.