Mohammed Khalifa (Mitte) mit seiner Familie am Bahnhof in Düsseldorf – ein Wiedersehen nach fünf Jahren.

Das Warten und Bangen hatte am Samstag ein Ende: Nach fünf Jahren Trennung konnte Mohammed Khalifa (15) seine Eltern und seine vier Schwestern wieder in den Arm nehmen. Die kurdische Familie war am Flughafen in Düsseldorf gelandet. Jetzt sind alle gemeinsam in Braunschweig.

Mohammed war bereits vor fünf Jahren mit seinem Onkel und seiner Tante aus Syrien nach Deutschland geflohen. Er geht in Braunschweig zur Schule und hat hier Freunde gefunden. Etliche Braunschweiger haben sich dafür eingesetzt, dass auch seine Eltern und die Schwestern im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland kommen dürfen. Vor allem Susanna Pütters vom Caritas-Migrationskreis der katholischen Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus hatte sich für ihn stark gemacht und die Vormundschaft übernommen. Als alles gut aussah, kam Corona Das jahrelange Ringen mit den Behörden, vor allem mit dem deutschen Generalkonsulat in Erbil (Nordirak), hatte Pütters als extrem belastend und nervenaufreibend beschrieben. Unsere Zeitung berichtete Mitte September darüber. Immer wieder hätten neue Dokumente vorgelegt werden müssen. Ein sehr zähes Unterfangen, wie sie schilderte. Und als dann Anfang dieses Jahres eigentlich alles sehr gut aussah, kam Corona – und nichts ging mehr. Das Bundesinnenministerium verhängte Einreisebeschränkungen. Das Generalkonsulat in Erbil stellte den Betrieb ein, gab monatelang keine Visa mehr aus. Im Frühjahr hatte Susanna Pütters zusammen mit Martin Schmidt-Kortenbusch vom Caritas-Migrationskreis eine Onlinepetition gestartet. Auch Mohammeds Nachhilfelehrerin, sein Fußballtrainer, Dominikanerpater Fritz Wieghaus und etliche andere setzten sich für den Jungen und seine Familie ein. „Es ist Wahnsinn und feige, wie unser Staat hier die Kinder im Stich lässt“, hatte Pütters im September gesagt. „Wir haben nicht lange auf einen günstigen Flug gewartet“ Alle zwei Wochen habe sie in den vergangenen Monaten an das Generalkonsulat geschrieben, um zu erfahren, wann und wie es weitergeht. Vor einigen Tagen sei dann die erlösende Nachricht gekommen: Die Familie erhält die Visa, um nach Deutschland zu kommen. „Wir haben nicht lange auf einen günstigen Flug gewartet“, berichtet sie jetzt. „Es hat geklappt!“ Die nächsten Schritte sind klar: Etliche Behördengänge stehen an, Ausländerbehörde und Einwohnermeldeamt, Jobcenter, Krankenversicherung, Bankkonto, Wohnung, Sprachkurse, Vorbereitung auf die Schule… „Wie bisher werden sich auch weiterhin viele Menschen darum kümmern, dass es gut vorangeht“, sagt Pütters. Kritik: Haben die Eltern ihren Sohn im Stich gelassen? Sie kennt auch kritische Stimmen, die meinen, Mohammeds Eltern hätten verantwortungslos gehandelt, als sie ihren Sohn vor fünf Jahren auf einen ungewissen Weg nach Deutschland schickten. Haben die Eltern ihn im Stich gelassen? Susanna Pütters erläutert, dass man die Ausweglosigkeit der Familie berücksichtigen müsse. Aus Syrien seien sie vor mehreren Jahren in den Irak geflohen und in einem Flüchtlingslager untergekommen. „Wer einmal dort angekommen ist, weiß, dass sich nichts für ihn ändern wird. Man hat keinerlei Perspektive“, sagt sie. „Die Menschen haben dort keine Arbeit, es gibt keine Schule für die Kinder, keine angemessene medizinische Versorgung. Sie haben schlechtes Wasser, die Elektrizität fällt ständig aus. Die Sterberate ist hoch.“ Jetzt beginnt ein neuer Weg Der Weg nach Europa sei für viele dort die einzige Hoffnung, die sie hätten. Allerdings: Eine siebenköpfige Familie könne in der Regel nicht das Geld für den Weg nach Europa aufbringen. „Es wird dann als der geringste Verlust angesehen, dass man ein paar Jahre aufeinander verzichten muss – so schmerzhaft das auch ist“, sagt Susanna Pütters. Und so habe die Familie von Mohammed entschieden, dass der Sohn sich mit seinen nahen Verwandten auf den Weg machen soll, in der Hoffnung, dass alles gut geht und dass sie bald wieder vereint sein können. Sie mussten lange warten, jetzt beginnt ein neuer Weg.