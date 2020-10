Die Kreisgruppe Braunschweig des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) ist für ihre Arbeit im Biotopschutz von dem Projekt „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet worden. Das Projekt war 2011 von den Vereinten Nationen ausgerufen worden und endet im Dezember.

Ziel in dieser Dekade war es, weltweit die Notwendigkeit von Biodiversität, also artenreicher Flora und Fauna, ins Bewusstsein zu rücken. Gerade zum Ende des Jahrzehnts ist in Deutschland durch wiederkehrende Trockenheit und andere Einflüsse das Bienen- und Insektensterben zu einem großen Thema geworden – und die Notwendigkeit biologischer Vielfalt in aller Munde.

Kontinuität seit 40 Jahren

Der BUND Braunschweig hatte sich mit der Pflege von Wiesen und Magerrasen bei dem UN-Projekt beworben und ist nicht zuletzt wegen seiner „großartigen und kontinuierlichen Arbeit“, wie der Überbringer der guten Nachricht, Braunschweigs Umweltdezernent Holger Herlitschke, sagte, ausgezeichnet worden. Ein Preisgeld gibt es für den Naturschutzverein nicht, es handelt sich um eine Anerkennung mit ideellem Wert. Herlitschke überreichte symbolisch einen bunten Holzbaum an den Biologen und Geobotaniker Walter Rieger vom BUND. Dazu gab es eine Urkunde.

„Diese Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung unserer Arbeit, die man oft nicht sieht, weil sie im Verborgenen stattfindet, aber von sehr engagierten Ehrenamtlichen geleistet wird“, betonte die Vorsitzende der Kreisgruppe, Eva Goclik. Rund 1200 Mitglieder hat der Verein in Stadt und Umgebung, 25 bis 30 gehörten der Biotop-Pflegegruppe an, die sich freitags trifft und oft zusätzlich samstags zu Sondereinsätzen. 2019 habe es 101 Pflegeeinsätze mit 3100 ehrenamtlichen Arbeitsstunden in 21 verschiedenen Biotopen gegeben.

„Biodiversität zu fordern, ist eine Sache“, sagte BUND-Landesverbands-Vorstandsmitglied Axel Ebeler während einer Feierstunde im Biotop Moorland, nördlich des Autobahndreiecks Südwest. Um biologische Vielfalt aber dann auch zu erreichen, „ist Umsetzung gefragt“, und hier engagiere sich die Kreisgruppe des Vereins seit ihrer Gründung im Jahr 1980 vorbildlich. Und zwar nicht nur mit Biotoppflege das ganze Jahr über, sondern auch mit Öffentlichkeitsarbeit, fachlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Umweltbildung.

So verbringen Firmen-Belegschaften Ehrenamtstage mit Vertretern des BUND in Biotopen und erhalten so Einblick in praktischen Naturschutz. Außerdem bietet die Kreisgruppe Führungen zu Flächen an, die nicht frei zugänglich sind.

„Unsere Landschaft ist an den meisten Stellen eutrophiert“, sagte Eva Goclik, es gibt also durch menschengemachte Einflüsse fast überall zu viele Nährstoffe, als dass sich Pflanzen, die kargen Boden benötigen, ohne Hilfe gegenüber schnell wachsenden durchsetzen könnten.

Sensibles Vorgehen notwendig

Das bedeute im zweiten Schritt, dass alle Insekten, die auf Nahrung aus solchen Kräutern und Stauden angewiesen sind, verschwänden. „Wir pflegen zum Beispiel magere Flächen oder auch seltene Orchideen-Feuchtwiesen, indem wir mit der Hand oder behutsam mit Geräten Flächen aufbereiten, mähen und den Wuchs dominanter Gewächse einschränken. Hat eine gefährdete Pflanze noch nicht ausgesamt, schneiden wir um sie herum, um deren Weiterverbreitung gezielt zu fördern“, sagte die BUND-Kreisvorsitzende. Geeignete Stellen würden zudem bewusst offen gehalten, um Tieren wie dem Dünen-Sandlaufkäfer oder Sandbienen Lebensraum zurückzugeben. Damit seien gute Erfolge in der Tier- und Pflanzenvielfalt zu verzeichnen.

Die Braunschweiger Gruppe pflegt seit 40 Jahren Biotope in der Stadt sowie in den angrenzenden Landkreisen Wolfenbüttel, Helmstedt und Peine, „und zwar dort, wo es keine eigenen BUND-Kreisgruppen gibt“, erläuterte Goclik.