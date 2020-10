Bei einem Kind aus dem Stephanus-Kindergarten im Heidberg wurde am Donnerstag eine Infektion mit Covid-19 gemeldet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Gruppe des infizierten Kindes bereits in Quarantäne. Derzeit werden die Eltern durch das Gesundheitsamt kontaktiert.

Die Tests für die Kinder würden voraussichtlich noch am Freitagnachmittag angesetzt. Unabhängig vom Ergebnis der Tests bleiben die Kinder auf alle Fälle zwei Wochen in Quarantäne, heißt es. „Aufgrund einer ausreichenden räumlichen Trennung der insgesamt drei Kindergartengruppen müssen die Kinder aus den beiden anderen Gruppen nicht in Quarantäne“, so die Stadtverwaltung.

Zweiter Fall in einer Braunschweiger Kita

Vor einer Woche hatte es einen Corona-Fall in der Kita Christian-Friedrich-Krull-Straße im Westlichen Ringgebiet gegeben. Eine Erzieherin war infiziert. Die Kita war vorübergehend geschlossen worden. Laut der Stadtverwaltung konnte nicht sicher ausgeschlossen werden, dass einzelne Kinder während der Betreuung auch Kontakt zu anderen Gruppen hatten.

