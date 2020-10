Wie Corona Braunschweigs Wirtschaft ausbremste

Gut, dass es Kurzarbeit gibt. Die Zahl der Arbeitslosen wäre in Braunschweig ansonsten sehr viel höher. Auf Bitte unserer Zeitung macht nun die Arbeitsagentur erstmals transparent, was eigentlich genau in den beiden letzten März-Wochen geschah, als die Corona-Pandemie begann, Braunschweigs Wirtschaft auszubremsen.

Warum März? „Unsere Statistiker haben noch keinen genauen Zahlen-Satz für die folgenden Monate“, sagt Agentursprecher Stefan Freydank. „Arbeitgeber haben nämlich sechs Monate Zeit, das vorgestreckte Kurzarbeiter-Geld von der Agentur zurück zu fordern. Diese Zeit muss abgewartet werden, um wirklich ganz verlässliche Zahlen zu erhalten.“

Erste Überraschung: Bislang hieß es, für etwa 5600 Braunschweiger sei Kurzarbeit angemeldet worden. Tatsächlich befanden sich Ende März mehr als 13.000 Braunschweiger in Kurzarbeit. Jeder zehnte Arbeitsplatz der Stadt war von Kurzarbeit bereits betroffen.

Samstagarbeit, damit das Kurzarbeiter-Geld fließt

Die Diskrepanz erklärt Freydank so: „Auch die Agentur Braunschweig wurde von der Pandemie völlig unvorbereitet getroffen. Mitte März befassten sich acht Mitarbeiter mit Kurzarbeit. Ende März waren es 300. Es musste geschult werden. Arbeitsabläufe änderten sich. Arbeitgeber mussten beraten werden, damit ihre Anträge entscheidungsreif wurden. Binnen zwei Wochen gingen mehr als 1200 Anträge ein und mussten bearbeitet werden. Und es mussten die Vorbereitungen getroffen werden, dass das Kurzarbeiter-Geld auch tatsächlich ausgezahlt wird.“

So traf Kurzarbeit die Braunschweiger. Foto: Jürgen Runo

Das hieß für die Agentur Braunschweig: „Wir haben an zwei Samstagen gearbeitet. Ansonsten hätte es einen Aufschrei der Empörung gegeben. Die Organisation der Kurzarbeit durfte auf keinen Fall an der Arbeitsagentur scheitern. Die Statistik hatte in dieser Zeit keine Priorität.“

Arbeitgeber glaubten an schnelle Rückkehr zur Normalität

Gleichwohl war es in Braunschweig noch die Zeit, als viele Arbeitgeber glauben: Corona – das gibt sich bald. Es herrschte noch ein gewisser Optimismus. Ende März meinten nur vier von 1203 Arbeitgebern Braunschweigs, dass Kurzarbeit in ihren Betrieben nicht länger als drei Monate dauern werde.

Welche Betriebe genau ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schickten, weiß die Agentur natürlich. Freydank: „Aus Datenschutz-Gründen kann dies aber nicht veröffentlich werden. Der Grundsatz lautet: Kein Betrieb darf durch die Statistik identifizierbar werden.“

In diesen Branchen waren besonders viele Braunschweiger von Kurzarbeit betroffen. Foto: Jürgen Runo

Einige Dinge lassen sich freilich ableiten: Warum Ende März die Zahl der Frauen in Kurzarbeit vergleichsweise gering war, erklärt die Agentur so: „Besonders betroffen waren im März Beschäftigte aus dem Verarbeitenden Gewerbe mit 5079 Kurzarbeitern.“ Zum Verarbeitenden Gewerbe zählt auch die Metall- und Elektroindustrie. „In diesem Wirtschaftszweig arbeiten in Braunschweig besonders viele Männer. Die Branche hat insgesamt 21.365 Beschäftigte. Die Zahl der Frauen beträgt jedoch nur 4.828. So erklärt sich, warum im März die Zahl der Frauen in Kurzarbeit vergleichsweise gering war.“

Kurzarbeit selbst auf dem Bau

Rein von den Zahlen her schlug Corona bereits im März besonders stark bei Braunschweigs Kleinst- und Kleinbetrieben durch. Die Zahl der Kurzarbeiter dort übertraf sogar die Zahl der Kurzarbeiter in Großbetrieben. Freydank: „Das unterscheidet die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie von allen anderen Krisen, die wir in Braunschweig erlebt haben. Kurzarbeit betraf bislang fast ausschließlich die Metall- und Elektro-Industrie. Corona sorgte für Kurzarbeit in alle Branchen. Von der Gastronomie bis zu kleinen Einzelhändlern.“ Selbst Braunschweigs Baugewerbe blieb nicht gänzlich verschont: Für 35 Mitarbeiter wurde im März Kurzarbeit angemeldet.

Die Vorstellung ist jedoch nicht richtig, Ende März hätten mehr als 13.000 Braunschweiger wegen Kurzarbeit den ganzen Tag Zuhause gesessen. Tatsächlich erhielten nur rund 800 von ihnen Kurzarbeiter-Geld, weil sie weniger als die Hälfte ihrer normalen Arbeitszeit arbeiteten. Rein statistisch, auch das hat die Agentur errechnet, fehlte Ende März durch Kurzarbeit der Braunschweiger Wirtschaft jedoch bereits die Arbeitskraft von 3569 Vollzeit-Beschäftigten.

Urlaub statt Kurzarbeit

„Das alles sollte sich im April schnell ändern“, sagt Freydank. „Der März war noch geprägt von der Hoffnung, dass die Pandemie ein schnelles Ende findet. Aus Gesprächen mit Betrieben wissen wir, dass viele Mitarbeiter Kurzarbeit unbedingt vermeiden wollten. Denn Kurzarbeit heißt, dass nur 60 oder 80 Prozent vom Lohn ausgezahlt werden. Um Einbußen zu verhindern, nahmen damals viele Mitarbeiter Urlaub, damit sie die volle Lohnfortzahlung erhalten.“

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hielt das in Braunschweig jedoch nicht auf. Freydank: „Genaue Daten für den April haben wir noch nicht. Die erhalten wir erst Ende des Monats.“ Aber die Statistiker haben bereits eine Gesamtzahl der tatsächlichen Kurzarbeiter in Braunschweig errechnet: „Zahlten wir im März noch Kurzarbeiter-Geld für 13.145 Braunschweiger aus, so waren es Ende April bereits 25.172.“