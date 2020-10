Gewalt im Klinikum – ein Erfahrungsbericht aus Braunschweig

Er hörte das Klacken. Im selben Moment fuhr das Cutter-Messer an seinen Hals. „Hätte ich nicht blitzschnell reagiert, wäre es das für mich gewesen“, sagt Maik Pritschke. Der Tatort: die Notaufnahme der Psychiatrie im Braunschweiger Klinikum. Pritschke hatte den betrunkenen Patienten im Blaumann, der zur Ausnüchterung eingeliefert worden war, nur auf die Toilette begleiten wollen.

Viele Jahre liegt dieses Ereignis zurück. Doch belastet ihn die Erfahrung bis heute. „Wenn ich jemanden hochhebe, muss ich beide Hände des Patienten im Blick haben.“ Pritschke, Fachkraft für Sozialpsychiatrie und zugleich Deeskalationstrainer, ist nicht der einzige, der von Gewalt gegen Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus berichten kann. „Die Hemmschwelle ist gesungen“, stellt der Ärztliche Direktor Dr. Thomas Bartkiewicz fest. „Vor helfenden Berufen gibt es zu wenig Respekt. Das ist inakzeptabel.“

Wutausbruch von Angehörigen

Als Hotspots gewaltsamer Übergriffe nennt der Betriebsratsvorsitzende des Klinikums, Bernd Kopitzke-Roß, die unfallchirurgische Notaufnahme Holwedestraße, Die Zentrale Notaufnahme Salzdahlumer Straße, die Notaufnahme der Psychiatrie sowie auch Intensivstationen. Dort zum Beispiel seien erst vor kurzem die Söhne eines Patienten übergriffig geworden. Sie hätten gegen Wände geschlagen, Pflegekräfte beleidigt und bedroht: „Wenn meinem Vater was passiert, passiert dir und deiner Familie auch was...“ Anlasse für den Wutausbruch der Männer: Sie waren abends gebeten worden, das Zimmer zu verlassen, weil der Nachbarpatient und ihr Vater gebettet und gelagert werden mussten.

Bernd Kopitzke-Roß weiß, dass solche Erlebnisse an den Beschäftigten nicht spurlos vorüber gehen. „Wenn die Krankenpflegerin nach eine solchen Drohung abends im Dunkeln nach Hause geht, macht sie sich schon Gedanken, ob ihr an der Bushaltestelle was passieren könnte.“

„Man weiß nie, wer als nächstes durch die Tür kommt“

„Die Anspannung ist da“ bestätigt Pritschke. „Man weiß eben nicht, wer in der Notfall-Ambulanz als nächstes durch die Tür kommt.“ Gerade in der psychiatrischen Notfallambulanz kommt es immer wieder zu heiklen Situationen. Zumal der Anteil berauschter Patienten in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist.

Von den jährlich rund 3000 psychiatrischen Notfall-Patienten sei etwa die Hälfte durch Alkohol oder Drogen intoxikiert, sagt Bartkiewicz. Damit mehren sich auch die Übergriffe. Auf Gesundheits- und Krankenpflegerin Nastassja Hoppe etwa ging gerade ein volltrunkener Mann los, der zu seinem Schutz im Krankenhaus bleiben sollte, aber nicht wollte. „Er hat mich geschlagen.“ Ein Wachmann habe eingegriffen und sei mit dem Mann zu Boden gegangen.

Mit bloßer Faust Sicherheitsglas zertrümmert

Als einschneidendes Erlebnis bezeichnet ihr Kollege Sebastian Kammerhoff den Ausraster eines Betrunkenen, der mit der bloßen Faust eine Tür aus Sicherheitsglas zertrümmerte. Nach Auslösen des Alarms waren mehrere Mitarbeiter nötig, um ihn zu ruhigzustellen. Das beruhigende Gefühl, dass Sicherheitsglas auch Schutz bietet, ist für Kammerhoff seither dahin.

Pilotprojekt: Rausch unter ärztlicher Aufsicht im Gewahrsam ausschlafen

„Viele kommen nur zur Überwachung in die Psychiatrie, um ihren Rausch auszuschlafen“, schildert Bartkiewicz die Lage. Diese Klientel soll seit 1. Oktober zur Entlastung und zum Schutz des Klinikum-Personals verstärkt im Gewahrsam der Polizei ausnüchtern, und zwar unter ärztlicher Kontrolle. Mit dem Pilotprojekt wollen Klinikum, Polizei und die Stadt mit Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst der Entwicklung entgegensteuern, dass immer mehr Alkoholisierte, die ansonsten körperlich stabil sind, Personal und Klinik-Kapazitäten belasten.

Mit jährlich 60.000 Euro finanziert die Stadt die ärztliche Überwachung im Polizeigewahrsam. Rund 70 Euro muss der Alkoholisierte für die Ausnüchterung aus eigener Tasche zahlen. Während der zweijährigen Modellphase soll das Gewahrsam nur an den Wochenenden und bei Großveranstaltungen mit einem Arzt besetzt werden. Die Planer kommen so (ohne Berücksichtigung der aktuellen Corona-Bedingungen) auf 118 Tage im Jahr, an denen Bartkiewicz zufolge 75 Prozent aller Vollrausch-Patienten anfallen.

Betriebsratsvorsitzender hofft auf mehr Security

Wenn der Betriebsratsvorsitzende Kopitzke-Roß auch davon ausgeht, dass das Pilotprojekt zur Entspannung beiträgt, vom Tisch sei die Problematik gewaltsamer Übergriffe im Klinikum damit noch nicht. zwar gibt es in dem Großkrankenhaus bereits Wachpersonal, doch würde er sich noch mehr Security wünschen. „Die Anforderungen an die Beschäftigten“, vermutet er mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung, „werden eher steigen.“

Klinikum investiert eine Million Euro jährlich in Sicherheit

Bisher investiert das Klinikum eine Million Euro jährlich in Sicherheit. In allen Notaufnahmen gebe es bereits Security, erklärt Bartkiewicz. Ziel des neuen Modellprojekts sei es, „Gewalt gar nicht erst ins Krankenhaus hineinzulassen“.

Ein wichtiger Baustein ist auch das Deeskalationsmanagement. Laut Deeskalationsmanager Maik Pritschke wurden neben dem Einsatz des Sicherheitsdienstes Alarm- und Fluchtpläne ausgearbeitet. „Wir schauen jeweils vor Ort: Was kann man tun? Das fängt mit einem simplen Türknauf an, damit bestimmte Türen nicht von außen geöffnet und für Beschäftigte Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden.“

Manchmal reicht eine Notfall-Zigarette

Darüber hinaus werden im Deeskalationstraining Techniken eingeübt werden, sich vor Angriffen zu schützen und die Lage zu beruhigen. „Doch wer auf Ärger aus ist, wird Ärger machen“, sagt Pritschke. „Wir schulen Mitarbeiter deshalb darin, kritische Situationen und antizipieren, und besprechen Handlungsmöglichkeiten.“ Manchmal reiche auch schon Humor oder eine Notfall-Zigarette.

„Angst normale Reaktion auf unnormales Ereignis“

Hilfe bieten die Deeskalationstrainer im Klinikum auch bei psychische Belastungen im Klinikalltag an. „Wenn jemand da ist und zuhört, kann das entlasten und hilfreich sein“, sagt Maik Pritschke. Ob es sich Angst oder Schlafprobleme handele, seien das normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis. „Wir sind die Feuerwehr.“ Brauche es tiefergreifende Unterstützung , „geben wir es in professionelle Hände“.