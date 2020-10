Braunschweig und Magdeburg feiern 30 Jahre Wiedervereinigung

Jahrzehntelang lag Braunschweig im Zonenrandgebiet. Hier war die Welt zu Ende. Man fühlte sich abgeschnitten, auch wirtschaftlich abgehängt. Und auf der anderen Seite, hinter dem Stacheldraht, da war Magdeburg in einer ganz ähnlichen Lage. Heute hingegen befinden sich die beiden Partnerstädte im Herzen Europas, wie Oberbürgermeister Ulrich Markurth bei der Diskussionsveranstaltung „30 Jahre Wiedervereinigung“ sagte.

Mehrere Zeitzeugen aus Braunschweig und Magdeburg erinnerten sich am Freitag in der Stadthalle an jene Zeit 1989 und 1990, als die Mauer plötzlich Geschichte war, als die DDR unterging und niemand das Neue schon wirklich greifen konnte – und sie sprachen über das, was danach kam. Moderiert wurde die Runde von Ingeborg Obi-Preuß, Redaktionsleiterin der nb.

Eckhardt Fuchs, der Direktor des Braunschweiger Georg-Eckert-Instituts. Foto: Bernward Comes

„Offenheit der Geschichte“

Eckhardt Fuchs zum Beispiel, der Direktor des Braunschweiger Georg-Eckert-Instituts (Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung) hat damals in Leipzig studiert und an Montagsdemos teilgenommen. Er spricht von einer Phase, die er in dieser Form nie wieder erlebt habe: „Die Wochen zwischen dem 9. Oktober und dem 9. November 89 habe ich als Zeit der totalen Freiheit empfunden. Das war die Offenheit der Geschichte. Es war nichts gelenkt, es gab keine Strömung oder Partei, die sagte, da geht es lang. Es ging um Demokratie, um Meinungsfreiheit, aber es gab keine großen politischen Konzepte, von Deutscher Einheit hat keiner geredet.“

„DDR war schlichtweg pleite“

Doch dann kam sie. Friedlich erstritten von den Menschen im Osten Deutschlands. Aus zwei einander fremden Welten wurde eine gemeinsame. Kein einfaches Vorhaben, und erst recht keines, das schon vollendet ist. Wie es damals so war, drüben im Osten, das hat zum Beispiel Gert Hoffmann miterlebt, späterer Braunschweiger Oberbürgermeister. Von 1991 bis 1994 war er Regierungspräsident im Regierungsbezirk Dessau.

„Die DDR war 89/90 nicht nur politisch-moralisch, sondern auch ökonomisch am Ende. Sie war schlichtweg pleite – das war keine Westpropaganda. Wir dachten an den selbsttragenden Aufschwung“, sagt Hoffmann. „In Bonn reagierte man mit viel Geld.“ Die Hoffnung war, dass die Wirtschaft schnell angekurbelt werden könnte und neue Arbeitsplätze entstehen. „Aber es ging nicht so schnell.“ Hoffmann räumt ein, dass Fehler gemacht wurden. Der schwerwiegendste: „Wir haben das Psychologische nicht hinreichend bedacht.“ Man hätte den Ostdeutschen noch deutlicher erklären müssen, wie desaströs die Lage war – und was geschehen musste, meint er.

„Aber vieles wurde damals einfach durchgezogen. Es war nicht die Zeit zu reflektieren und die Menschen mitzunehmen, man stand unter dem irrsinnigem Druck der hohen Arbeitslosenzahlen und der Stimmung, die immer schlechter wurde“, so Hoffmann. Auch sei es verpasst worden, Ostdeutsche auf Führungspositionen zu bringen – auch heute noch ein großes Problem.

Gert Hoffmann war von 1991 bis 1994 Regierungspräsident im Regierungsbezirk Dessau. Foto: Bernward Comes

Trotzdem zieht Hoffmann ein positives Fazit: „Das Glas ist mehr als halbvoll! Die Wiedervereinigung war ein großes Glück, nicht nur für die Ostdeutschen, sicher auch für uns hier.“ Sein Wunsch: Die Menschen müssten mehr zusammenkommen, nicht nur auf offizieller Ebene, auch im Privaten. „Da geht ganz klar der Appell an die Westdeutschen“, so Hoffmann. „Das gibt es leider häufiger, dass Menschen nicht wissen, was wenige Meter hinter der ehemaligen Grenze an Schönheit ist, an Kultur, an Sehenswertem.“ Und: „Man muss die Ostdeutschen mal sprechen lassen und in Ruhe zuhören, was sie bewegt.“

Plötzlich 30 Prozent Arbeitslose

Ein Satz, den Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper doppelt und dreifach unterstreicht. Er nennt ein Beispiel: Drei Millionen Menschen waren nach Mauerfall und Wiedervereinigung auf einen Schlag ohne Arbeit – 30 Prozent Arbeitslose. Viele davon waren 40, 45 Jahre alt. Wer dann nicht wieder ins Berufsleben zurückgefunden hat, bekommt jetzt eine Rente auf Niveau der Grundsicherung. „Natürlich ist man dann frustriert“, sagt Trümper. „Weniger hat niemand. Diese Menschen muss man auch sehen!“

Lutz Trümper, Oberbürgermeister von Magdeburg. Foto: Bernward Comes

Man müsse versuchen, alles Schritt für Schritt hinzubekommen, so Trümper: „Die Industrie im Osten existierte nicht mehr, und heute können die kleineren Betriebe nicht das Gehalt zahlen wie große. Die Forderung nach gleichen Löhnen klingt gut, ist aber für den kleinen Betriebsinhaber nicht so einfach umzusetzen.“ Dennoch: „Insgesamt geht es der Bevölkerung zu 90 oder 95 Prozent besser als zu DDR-Zeiten. Es geht uns ganz entschieden besser“, betont er und spricht vom Magdeburger Glück, mit Braunschweig eine tolle Partnerstadt zu haben: „Wir haben unglaublich profitiert. Es sind viele gekommen, die uns geholfen haben. Das hat dazu geführt, dass beide Städte zusammengewachsen sind.“

Partnerschaft auf Augenhöhe

Den Grundstein dafür haben die damaligen Oberbürgermeister gelegt: Gerhard Glogowski in Braunschweig und Wilhelm Polte in Magdeburg. „Solch eine Partnerschaft ist etwas, wo sich Menschen auf gleicher Augenhöhe sympathisch sind und solidarisch helfen“, sagt Glogowski. „Das ist notwendiger denn je.“

Wilhelm Polte, ehemaliger Oberbürgermeister und Ehrenbürger von Magdeburg. Foto: Bernward Comes

Wilhelm Polte bestätigt das und bekräftigt zugleich: „Die Wiedervereinigung ist das Beste, was uns passiert ist. Die DDR war wirtschaftlich am Ende! Wie sähe es denn heute bei uns aus? Ein besseres Deutschland hat es noch nie gegeben. Wir müssen nur alles tun, dass es so bleibt und besser wird, und da muss man sich als Bürger auch dafür verantwortlich fühlen.“

Lehrer und Schüler treffen sich

Daran gearbeitet haben auch zwei ehemalige Lehrerinnen, Ute Mühler aus Magdeburg und Sabine Meyer aus Braunschweig – beide organisierten einen Schüleraustausch. Die Initiative dazu kam von Ute Mühler, die Ende 89 einen Brief an den Braunschweiger Oberbürgermeister geschrieben hatte – mit der Bitte um eine Schulpartnerschaft. Und dann ging mit der Hauptschule Schuntersiedlung alles ganz schnell.

Die beiden Lehrerinnen trafen sich und waren sich sofort sympathisch. „Wir hatten eine unglaubliche Neugier und Freude aufeinander“, erzählt Ute Mühler. Danach lernten sich die Lehrerkollegien kennen und tauschten sich über die Schulsysteme aus. „Mich hat die Großzügigkeit des Schulgebäudes beeindruckt“, erinnert sich die Magdeburgerin. „Außerdem die moderne Technik, viele Kopierer, bunte Lehrbücher!“

1991 folgte schließlich eine gemeinsame Klassenfahrt nach Blankenburg im Harz – und alle Schüler seien begeistert gewesen, berichtet Sabine Meyer. „Meine Schüler hatten vorher überhaupt keine Erfahrung mit ostdeutschen Familienangehörigen. Ich hatte viele ausländische Kinder, aber es gab keinerlei Ressentiments.“ Die Freundschaft der beiden Frauen währt nun schon 30 Jahre – und wie damals schreiben sie sich noch immer regelmäßig Briefe.

Sabine Meyer und Ute Mühler, ehemalige Lehrerinnen aus Magdeburg und Braunschweig. Foto: Bernward Comes

Braunschweiger in Magdeburg

Auch auf anderer Ebene machte sich die Städtepartnerschaft bemerkbar: Braunschweiger gingen nach Magdeburg und übernahmen dort Führungspositionen in der Verwaltung. Rüdiger Koch wurde zum Beispiel Kulturdezernent. „Das war eine gute Entscheidung, die uns als Familie bereichert hat“, sagt er. „Ich habe keinen Ost-West-Konflikt erlebt. Wir sind schnell hingezogen und echte Magdeburger geworden.“ Auch Matthias Puhle, Direktor der Magdeburger Museen, will diese Zeit nicht missen.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth würdigt diesen Einsatz: „Viele Kollegen sind nach Magdeburg gegangen, um Neues aufzubauen, einige sind auch geblieben. Viele Freundschaften sind entstanden, etliche Lebenswege haben sich verändert.“

Bis heute sei das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten nicht abgeschlossen und vollkommen, so Markurth, aber die Städtepartnerschaft leiste dazu einen Beitrag. „Ich wünsche mir, dass sich Ost und West noch häufiger begegnen, dass alles selbstverständlicher wird.“