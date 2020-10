Derby: Erst Riesenjubel, dann Frust beim 4:1 gegen Braunschweig

Als Martin Kobylanski die Eintracht in der 51. Spielminute in Führung schießt, brandet im „Löwengarten“ am Freie-Turner-Stadion großer Jubel auf. Die Anspannung löst sich. Kurz vorher hatten sich hier einige noch in Stimmung gerufen: „Scheiß Hannover“ skandierten sie beim Spielstand von 0:0 – was andere Gäste wiederum anwiderte: „Können die das nicht einfach mal lassen?!“

Nun also die Führung, alle sind glücklich – doch nur drei Minuten später folgt der Ausgleich. Und danach wird es schlimmer und schlimmer und immer ruhiger im Löwengarten. Die Bemerkungen von Kommentator Jürgen Schmitz tun ihr Übriges: „Jetzt spielt Hannover Eintracht Braunschweig komplett auseinander“, meint er beim dritten Gegentor begeistert. „Halt Dein Maul“, ruft einer. Nach dem vierten Treffer für Hannover verlassen die ersten den Biergarten. Hier und da hört man nur noch enttäuschte Seufzer. Derby-Gesamtbilanz: 19 Siege für Hannover, 15 Siege für Braunschweig Dieses 47. Derby der beiden Mannschaften ist keines, an das die Braunschweiger Fans gern zurückdenken werden. In der Gesamtbilanz kommt Hannover inzwischen auf 19 Siege, 15 Mal hatte Braunschweig die Nase vorn, 13 Spiele endeten bislang unentschieden. Den letzten Sieg gegen Hannover feierte die Eintracht 2014. Wie das Derby ablief, lesen Sie hier: 1-4-Derbypleite- Eintracht Braunschweig unterliegt Hannover 96 Die besonderen Corona-Umstände taten ihr Übriges: In der HDI-Arena in Hannover waren keine Gästefans zugelassen. Ihnen blieben nur die Bildschirme. Polizei: Nur eine Körperverletzung am Stadion Die Polizei hat ihren Einsatz in Braunschweig am späten Nachmittag beendet. Wie Sprecherin Carolin Scherf mitteilt, verlief alles weitgehend ruhig – coronabedingt kein Vergleich mit bisherigen Derbys. Lediglich im Bereich des Stadions sind ihr zufolge Fans während des Spiels in Streit geraten. Es kam dort zu einer Körperverletzung. Die Polizei sei aber schnell vor Ort gewesen und habe die Personalien der Beteiligten festgestellt, um Strafverfahren einzuleiten. Ansonsten: bis zum frühen Abend keinerlei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten.