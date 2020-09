Flucht vor der Braunschweiger Polizei endet am Betonpoller

Wie die Polizei berichtet, gaben die Beamten am frühen Sonntagmorgen einem Autofahrer in einer Seitenstraße in der Innenstadt ein Haltesignal und versperrten ihm den Fahrweg. Der Fahrer des Golf scherte jedoch seitlich aus und fuhr an dem Streifenwagen vorbei. Hierbei touchierte und beschädigte er mit dem Wagen die Hauswand. Anschließend beschleunigte der 29-Jährige seinen Wagen und fuhr frontal gegen einen massiven Betonpoller, heißt es im Polizeibericht.

Der Fahrer stieg aus, kletterte über sein Auto und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten folgten ihm. Der Mann stolperte schließlich, so dass die Beamten ihm Handfesseln anlegen konnten, um eine weitere Flucht zu verhindern. „Hiergegen wehrte sich der Mann erheblich. Ein Polizist sowie der Flüchtende verletzten sich leicht“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Während der Flucht hatte der Mann eine kleine Menge an Betäubungsmitteln verloren, heißt es im Pressebericht weiter. Zudem hätten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille festgestellt und ein Drogenschnelltest sei positiv gewesen. Einen gültigen Führerschein besitze der Mann außerdem nicht.

red