Fahrerflucht ereignet sich in Mascherode

Zu einer Unfallflucht mit hohem Schaden kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Rohrkamp in Mascherode. Vormittags habe dort ein 38-Jähriger seinen schwarzen BMW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, so die Polizei. Als er am Nachmittag zurückkehrte, habe er „erhebliche Beschädigungen“ an Fahrertür sowie am linken Außenspiegel festgestellt. Schadenshöhe: mehrere Tausend Euro.

Eine Zeugin habe einen weißen Transporter mit Braunschweiger Kennzeichen beobachtet, der beim Rangieren gegen den BMW gestoßen sei. Der Fahrer habe kurze dunkle Haare gehabt. Weitere Hinweise: (0531) 4763935.

red