Balkon-Wettbewerb: Wählen Sie heute das „Buffet für Insekten“

„Neue Pflanzen im Garten bedeuten auch gleich immer, dass andere Insekten zu sehen sind, etwa neue Wildbienenarten“, berichtet eine Teilnehmerin am „Buffet für Insekten“, der diesjährigen Sonderkategorie des BBG-Balkonwettbewerbs.

Eine Erkenntnis, die nicht nur Biologen und Umweltschützer bestätigen, sondern die immer mehr im Bewusstsein von Garten- und Balkonbesitzern ist. Die Notwendigkeit, neue Lebensräume für Insekten und damit auch Futter für andere Tiere zu schaffen, setzt sich langsam aber sicher durch.

So ist die Zahl der Teilnehmer an der Sonderkategorie sprunghaft gestiegen, was bei den Veranstaltern freudig registriert wurde. Seit drei Jahren fördert die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) als Organisator des Balkonwettbewerbs zusammen mit den Partnern Braunschweig Stadtmarketing GmbH und Braunschweiger Zeitung die Insektenvielfalt in der Stadt. Damit setzt das Trio neben der klassischen Balkonbewertung einen Schwerpunkt auf ökologische Aspekte. Wer für Wildbienen und Co. besondere Angebote macht, kann am Wettbewerb „Buffet für Insekten“ teilnehmen und Gutscheine von XXXLutz im Wert von 150, 100 und 50 Euro gewinnen.

Sieben Kandidaten hat die Jury aus der Vielzahl der Bewerber ausgesucht und stellt sie zur Wahl: Über das schönste Insektenparadies stimmen an diesem Dienstag, 1. September, wieder Sie ab, indem Sie für Ihren Favoriten anrufen. Als Dankeschön werden unter allen Anrufern Preise verlost.

Gewinner sind aber alle Teilnehmer – und natürlich die Wildbienen, Schmetterlinge und überhaupt alle Insekten, da das Bewusstsein für Biodiversität immer mehr zunimmt. Sei es durch Blumenrabatten, bei denen darauf geachtet wird, dass es das ganze Sommerhalbjahr über blüht, oder in extra angelegten Hochbeeten, für die Gleiches gilt. Oder sei es im Hinterhof, um den sich Bewohner umliegender Mehrfamilienhäuser gemeinsam kümmern und der durch Wiesenblumen, blühende Kräuter und Insektenhotels ein Kleinod inmitten von Beton geworden ist. Vielfältige Angebote für Insekten, selbst für Vögel, sind auch auf dem Balkon möglich, wie ein Bewerber zeigt: Solange es in den Kästen und Töpfen summt und brummt, bleiben die Menschen beim Frühstück unbehelligt.

Der Wettbewerb zeigt auch: Sowohl ganz kleine als auch große Gärten können ein riesiges Paradies für Insekten sein, wenn es viele verschiedene nektarreiche Pflanzen gibt, wenn Totholz zugelassen wird, es genügend Wasserstellen gibt und schattige und sonnige Plätze sich abwechseln. Ein Bewerber schreibt: „Wildes Wachstum, etwa Löwenzahn, dulden wir gerne!“ Viele Gartenfreunde sehen das inzwischen genauso.

So können Sie abstimmen und gewinnen

Telefonisch abgestimmt werden kann am Dienstag, 1. September, von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr, unter den angegebenen Nummern. Jeder Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Tarife bei Mobilfunkanbietern können abweichen.

Unter allen Anrufern verlosen wir folgende Preise:





1 x 2 Karten für die Premiere des Stücks „Zwei wie Bonnie und Clyde“ mit Ralph Morgenstern am 8. Oktober, Komödie am Altstadtmarkt.

1 Gutschein Konzertkasse im Wert von 50 Euro.

1 x 2 Karten für Rapper Moses Pelham am 4. Februar 2021 im Westand, Westbahnhof 13.

1 x 2 Karten für Comedian Thomas Schmidt am 21. Februar 2021, Kultur- und Kommunikationszentrum Brunsviga, Karlstraße 35.

2 Gutscheine Stadtführung mit Nachwächter Hugo für jeweils zwei Personen.

1 Geschenkset der Stadtbad Braunschweig GmbH.

3 x 1 Buch „Freizeit – das Erlebnis-Magazin“, Herausgeber: BZV Medienhaus.

2 x 1 Thermobecher mit Braunschweiger Löwen-Motiv.



Die Gewinner der Preise werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Braunschweiger Zeitung, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Baugenossenschaft dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.