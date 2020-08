Wählen Sie heute den schönsten Balkon Braunschweigs!

Braunschweig. Die Leser unserer Zeitung entscheiden wieder über den Gewinner. Rufen Sie an diesem Montag, 31. August, an.

Hitze im Spätsommer hat manchen Balkonbesitzer noch einmal herausgefordert, andere Bepflanzungen sind in diesen Augustwochen aber richtig explodiert – im positiven Sinne. Bei ihrer Rundfahrt zu den schönsten Balkonen der Stadt – nach einer gemeinsamen Vorauswahl aus allen Einsendungen – haben die Jurymitglieder eine Menge üppig gewachsener Exemplare der „Mini-Kleingärten“ in luftiger Höhe begutachten können. In wenigen Fällen hatte die späte Hitze den Balkon aber auch in eine Steppe verwandelt.

„Der Zeitpunkt für eine solche Jury-Rundfahrt kann nie für alle Balkone der beste sein, aber wir wissen ja auch nicht, wann welches Wetter ist und legen den Tag der Rundfahrt schon lange im Voraus fest“, erläuterte Andreas Gehrke, Marketingleiter der Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG). Die BBG ist Veranstalter des Braunschweiger Balkonwettbewerbs, seit elf Jahren zusammen mit den Partnern Braunschweig Stadtmarketing GmbH und Braunschweiger Zeitung.

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 1: (01378) 42 82 40 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 2: (01378) 42 82 41 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 3: (01378) 42 82 42 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 4: (01378) 42 82 43 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 5: (01378) 42 82 44 Foto: Karsten Mentasti



Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 6: (01378) 42 82 45 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 7: (01378) 42 82 46 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 8: (01378) 42 82 47 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 9: (01378) 42 82 48 Foto: Karsten Mentasti

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs: Rufen Sie heute an Balkon 10: (01378) 42 82 49 Foto: Karsten Mentasti

Heute also geht es für die Leser darum, aus den zehn von der Jury höchstbewerteten Balkonen über den ihrer Meinung nach schönsten abzustimmen. Die Telefonnummern sind am heutigen Montag, 31. August, von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr geschaltet, Mehrfachanrufe sind möglich.

Unter allen Anrufern werden wieder viele Preise verlost – und auch die siegreichen Balkonbesitzer gehen nicht leer aus – für sie gibt es Gutscheine vom Blumenfachgeschäft Möller mit eigener Gärtnerei am Madamenweg 145 in Höhe von 150, 100 und 50 Euro.

Unter den zehn abgebildeten Balkonen sind Bewerbungs-Neulinge genauso zu finden wie treue Teilnehmer. Die Bepflanzungen reichen vom Klassiker mit Geranien und Weihrauch bis zur Mischung mit Blumen, Kräutern und Gemüse.

So können Sie abstimmen und gewinnen

Telefonisch abgestimmt werden kann von Montag, 0.01 Uhr, bis Montag, 23.59 Uhr (31. August), unter den angegebenen Nummern. Jeder Anruf aus dem dt. Festnetz kostet 50 Cent. Tarife bei Mobilfunkanbietern können abweichen.

Unter allen Anrufern verlosen wir folgende Preise:





1 x 2 Karten Stars in Concert mit den weltbesten Doppelgängern, Kultur im Zelt, 20. September 2020.

1 Gutschein Konzertkasse im Wert von 50 Euro.

2 Gutscheine Stadtführung mit Nachwächter Hugo für jeweils zwei Personen.

1 x 2 Karten für Comedian Thomas Schmidt am 21. Februar 2021 im Kulturzentrum Brunsviga.

3 Bücher Neue Kürbis-Lieblingsrezepte.

2 Regenschirme mit Braunschweig-Motiv.

2 Bücher „Braunschweig läuft“ mit 14 Touren zum Laufen oder Spazierengehen in und um Braunschweig.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Braunschweiger Zeitung, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Baugenossenschaft dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.