Bauarbeiten in Stöckheim – Busse werden umgeleitet

Die Arbeiten dauern laut Mitteilung der Stadt voraussichtlich bis Freitag, 7. August.

Die Straße wird demnach während der Arbeiten, die in zwei Abschnitten erfolgen, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Mascherode, Heidberg und Stöckheim. „Die Zufahrt für Anlieger, auch an den einmündenden Straßen, wird nach Möglichkeit aufrechterhalten. Über Einzelheiten wurden die Betroffenen per Anschreiben informiert“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch der Busverkehr wird in diesem Bereich umgeleitet. Die Busse der Linie 431 fahren während der Sperrung stadtauswärts von Melverode nach Stöckheim vom Hauptbahnhof kommend ab der Haltestelle „Glogaustraße“ in Melverode über Glogaustraße und Schlesiendamm auf die A 36 bis Abfahrt Stöckheim und weiter zur Haltestelle „Senefelder Straße“. Von hier aus dann weiter über den regulären Linienweg nach Mascherode, die Südstadt, Rautheim zum Endpunkt „Helmstedter Straße.

Haltestellen können während der Sperrung nicht bedient werden

In der Gegenrichtung fahren die Busse ab der Haltestelle „Senefelder Straße“ über die A 36 zur Abfahrt Heidberg. Dann weiter über den Schlesierweg und die Glogaustraße, bedient ersatzweise die Haltestelle „Glogaustraße“ der Linie 481 und weiter auf dem regulären Linienweg zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen in Stöckheim, „Siekgraben“ und „Stöckheimer Markt“ können während der Sperrung nicht bedient werden. Für Fahrten von und nach Stöckheim sollten Fahrgäste die Tram-Linie 1 wählen. Weitere Infos: www.bsvg.net

