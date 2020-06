Braunschweiger Wehr löscht Brände auf Balkon und in Gartenlaube

Braunschweig. Die Brandschützer rücken am Samstagabend zu zwei Einsätzen in die Hansestraße und in den Neuen Weg aus. Sie haben die Feuer schnell unter Kontrolle.

Zu zwei Einsätzen ist die Braunschweiger Feuerwehr am Samstagabend gerufen worden. Gegen 19.15 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle über Notruf ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neuer Weg gemeldet. Parallel dazu rückten die Einsatzkräfte um kurz vor 19.30 Uhr zu einem Gartenlaubenbrand in der Hansestraße aus, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Zum ersten Einsatz rückte ein Löschzug der Hauptfeuerwache in die Innenstadt aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung, die äußeren Scheiben der Balkontür-Verglasung waren bereits zerstört. Alle Bewohner hatten, dank des aufmerksamen Nachbarn, der die Feuerwehr angerufen hat, ihre Wohnungen bereits verlassen.

Durch den schnellen Beginn der Löscharbeiten konnte das Übergreifen auf die Wohnung sowie auf den darüberliegenden Balkon verhindert werden. Alle Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. In zwei Wohnungen ist durch geöffnete Fenster etwas Rauch eingedrungen. Die Wohnungen wurden mit einem Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Anschließend konnten alle Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten. Lediglich der betroffene Balkon, sowie die beiden Balkone darüber können bis zur Klärung durch einen Sachverständigen nicht betreten werden.

Benachbartes Wohnhaus war bei Brand in Hansestraße in Gefahr

In der Erstmeldung zum Brandereignis in der Hansestraße hieß es, dass eine Gartenlaube brennen sollte und mehrere Gasflaschen bereits explodiert seien. Daraufhin wurde der B-Dienst und das Tanklöschfahrzeug der Hauptfeuerwache, der Löschzug der Feuerwache Süd und die beiden Ortsfeuerwehren Rühme sowie Veltenhof alarmiert.

Das Tanklöschfahrzeug und der B-Dienst erreichten als erste die Einsatzstelle. Die Gartenlaube stand zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung drohte eine Ausbreitung des Brandes auf das benachbarte Wohnhaus und auf einen in unmittelbarer Nähe abgestellten PKW. Mittels eines Schnellangriffs wurde das Gebäude gekühlt, um eine Ausbreitung zu verhindern. Der PKW konnte durch die anwesenden Polizisten aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Die kurze Zeit später eintreffende Ortsfeuerwehr Veltenhof übernahm dann mit zwei C-Schläuchen die Abriegelung zum Wohngebäude und die Brandbekämpfung der Gartenlaube. Sie wurde dabei durch die Ortsfeuerwehr Rühme unterstützt. Durch den zügigen Einsatz der beiden Ortsfeuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass der Löschzug der Feuerwache Süd seine Einsatzfahrt abbrechen konnte.

Um etwa 20.30 Uhr waren beide Einsätze für die Feuerwehr beendet. red