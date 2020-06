Wir sollten das Leben nicht schlechter machen, als es ist

Bei dem regnerischen Wetter am Sonntag hatte ich keine Lust, die Wohnung zu verlassen. Weil ich aus Zeitmangel die ganze Woche keine Zeitung lesen konnte, hatten sich einige auf meinem Schreibtisch angesammelt. Ich zog mich nach dem Frühstück ins Arbeitszimmer zurück und entschied mich, den Stapel durchzublättern.

Während der Lektüre fiel mir etwas ein, das ich im Jahr 1993 kurz nach meiner Ankunft in Braunschweig erlebt habe. Bill Clinton sollte zum Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Ich wohnte in dem Studentenwohnheim „Affenfelsen“ und hatte keinen Fernseher. Ich beschloss Koffi, einen älteren Studenten, den ich einige Tage zuvor kennengelernt hatte, zu besuchen, um fernzusehen.

Ich betrat sein Zimmer und sah, dass er einen anderen Sender eingeschaltet hatte. „Willst du nicht die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten sehen? Die Live-Übertragung läuft gerade.“ Achselzuckend sagte er: „Das interessiert mich nicht.“ Überrascht fragte ich: „Warum?“ „Er ist nicht mein Präsident. Ich lebe in Deutschland.“ Enttäuscht setzte ich mich auf einen Stuhl und schaute mit ihm ein anderes Programm. Ich muss oft an Koffi denken, wenn Nachrichten im Fernseher oder im Radio laufen. Ich erfahre mehr vom amerikanischen Präsidenten, als von unserem Bundespräsidenten oder unserer Kanzlerin. Interessant finde ich, dass unsere Führungselite in Deutschland dazu neigt, Probleme, die in Amerika aufgrund der Geschichte entstanden sind, hierher zu übertragen. Ich bin oft in der Nacht unterwegs und wurde mehrmals von der Polizei kontrolliert. Ich habe nie eine Misshandlung befürchtet, und sie sind mir gegenüber meist freundlich gewesen. Dabei muss ich betonen, dass ich für mich spreche.

Ich legte die Zeitungen bei Seite, mein Blick streifte das Bücherregal. Einige Bücher fielen mir ins Auge: Segu von Maryse Condé, Die Abenteuer des Huckleberry Finn von Mark Twain, Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe, Germinal von Emile Zola und Die Schindlerliste von Thomas Keneally. Das sind Bücher, in denen es sich um die Unterdrückung von Schwarzen sowie von Weißen handelt. Bücher, die davon zeugen, dass die Geschichte der Menschheit voller Leiden ist.

Der Sklavenhandel zwischen Europa, Afrika und Amerika fand statt, weil die Produzenten auf der Suche nach billigen Arbeitskräften waren. Alle haben daran verdient, die europäischen sowie die afrikanischen Händler. Heute werden T-Shirts im Ausland produziert und hierzulande spottbillig angeboten. Die Art ist anders geworden, aber das Prinzip ist dasselbe.

Das Problem unserer Gesellschaften sind nicht die Hautfarben, sondern die Maximierung der Profite. Es müssen auf der ganzen Welt irgendwo Menschen gefunden werden, die bereit sind, für wenig Lohn zu arbeiten. Seit ich in Europa bin, fällt es mir schwer, Rassismus zu definieren. Inwiefern unterscheidet sich eine alltägliche Beleidigung von einer rassistischen Pöbelei? Wir haben nun mal unterschiedliche Hautfarben und wir müssen damit leben.

Auch ich weiß nicht, wie man Rassismus bekämpfen kann. Das ist ein menschliches Phänomen wie Eifersucht oder Neid, die genauso schwer therapiebar sind. Wenn man sich heute das Stadtbild in Braunschweig anguckt, oder die Belegschaften in den Unternehmen, sieht man Menschen aller Kontinente.

In viele Familien haben Ausländer eingeheiratet. Die Regierungssprecherin der französischen Regierung ist dunkelhäutig, die Liste der Abgeordneten im Bundestag und im Landtag sind voller Namen, die nicht deutsch klingen.

Warum können wir uns nicht entspannt zurücklehnen? Ein Blick über die Grenzen zeigt uns, wie es mit der Vielfalt in anderen Ländern aussieht. In welchen asiatischen oder afrikanischen Parlamenten sitzen Abgeordnete, deren Großeltern nicht dort geboren sind? Machen wir uns das Leben in Deutschland nicht schlechter, als es ist.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.