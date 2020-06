Bauarbeiten auf A2 im Braunschweiger Abschnitt geplant

Betroffen ist laut Straßenbaubehörde aus Richtung Berlin kommend der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen. Ausgebessert werden müsse ein Unfallschaden an der Lärmschutz- sowie der Betonschutzwand auf knapp 120 m Metern Länge.

Sperrung soll bis Ende Juli dauern

Für die Arbeiten wird der Standstreifen der A2 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt und der Verkehr unter Aufrechterhaltung aller Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Für die Arbeiten an der Lärmschutzwand soll ab 6. Juli der Hauptfahrstreifen gesperrt werden, so dass in dieser Bauphase nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen – Dauer bis Ende Juli.