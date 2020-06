Brandstifter will mutmaßlichen Auftraggeber nicht kennen

Im Strafprozess gegen den Eigentümer (46) eines im Januar 2018 abgebrannten Mehrfamilienhauses in der Hochstraße hat die 4. große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Kirchhoff am Donnerstag die sofortige Aufhebung des Haftbefehls gegen den Angeklagten angeordnet. Er soll einen 42-Jährigen angeheuert haben, um das marode Gebäude in Brand zu setzen. Dieser wurde inzwischen wegen schwerer Brandstiftung verurteilt und sitzt in Haft. Nun folgt der Prozess gegen den Hauseigentümer, dem Anstiftung vorgeworfen wird. Ein dringender Tatverdacht gegen den 46-Jährigen sei aber inzwischen nicht mehr gegeben, so das Gericht. Vorausgegangen war am Donnerstag die Zeugenaussage des Brandstifters, der angab, den Angeklagten gar nicht zu kennen und ihn nie zuvor gesehen zu haben. Tatsächlich war der 46-Jährige jedoch mehrere Jahre sein Vermieter im Haus Hochstraße 2 gewesen.

Die Version der Tat aus Sicht des Brandstifters: Er sei mehrere Wochen vor der Tat von einem Mittelsmann in einer Gaststätte in der Bruchstraße angesprochen worden. Wenn er „einen Brand mache“, bekomme er dafür Geld von ihm, habe es geheißen. Da er als Drogenkonsument ständig Geld benötige, habe er dieses Angebot angenommen und tatsächlich auch 2.000 Euro als Anzahlung erhalten.

Und so soll der mutmaßliche Mittelsmann nach der Beschreibung des Zeugen ausgesehen haben: Blonde Haare, dicker Bauch, etwas 45 Jahre alt, 1,85 Meter groß. Der Zeuge: „Er hat gesagt: Ich habe ein Problem mit einem Mieter. Es gehe um einen Stand auf dem Flohmarkt. Wenn ich mitkomme, zeige er mir das Haus.“

Den Mann habe er zuvor zwei, drei Mal „in der Stadt“ gesehen. An diesem Tag habe der blonde Mann ihn unvermittelt in der Gaststätte angesprochen, als er an einem Automaten spielte, und ihm „zwei Linien“ Kokain geschenkt, in einem Briefchen verpackt. Was der 42-Jährige zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt haben will: Es handelte sich um genau das Haus, in dem er bis vor kurzem noch selbst gewohnt hatte. Erst rund vier Wochen später habe man ihm das Haus gezeigt, mit den Worten „Das musst du anzünden.“ 5.000 Euro sollte er dafür erhalten. Doch der 42-Jährige sei sich unsicher gewesen, wie er sagte. Er habe Angst gehabt, dort erkannt zu werden, und sich deshalb mit einem Zufallsbekannten verabredet, das Ding gemeinsam zu drehen. Ihm will er 200 Euro in die Hand gedrückt haben, damit er Benzin besorgt. In einem Kanister, verpackt in einer Plastiktüte, habe dieser das Benzin zur Hochstraße mitgebracht und es im Treppenhausflur des hölzernen Fachwerkhauses ausgekippt. Zuvor habe man an allen Wohnungstüren geklopft, um sicher zu sein, dass sich keine Personen in den Haus aufhielten. Dann habe der Bekannte ein brennendes Taschentuch ins Feuer geworfen, was eine explosionsartige Verpuffung erzeugt habe. Dann hätten beide gemeinsam das Haus verlassen. Die ausstehenden 3.000 Euro will der 42-Jährige bis heute nicht erhalten haben. Und auch den „Blonden mit dem dicken Bauch“ habe er nie wieder gesehen.

Der dringende Tatverdacht gegen den Hauseigentümer hatte sich darauf gestützt, dass der verurteilte Brandstifter kein persönliches Motiv für die Tat hatte. Das Motiv sahen die Ermittler vielmehr beim Hauseigentümer: Der habe das Gebäude samt Grundstück 2012 für 210.000 Euro mit dem Ziel gekauft, es abzureißen und ein lukratives Neubauprojekt zu verwirklichen, heißt es in der Anklage. Er habe daher den Mietern gekündigt. Das Haus soll mit einer Summe in Höhe von 698.000 Euro unter anderem gegen Feuerschäden versichert worden sein.