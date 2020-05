Die Braunschweiger Fridays for Future-Aktivisten – hier ein Foto aus Februar 2020 – treffen sich am Dienstag zum Protest.

Braunschweig. Aktivisten von Fridays for Future (FFF) werden am Dienstag, 2. Juni, in Braunschweig für Klimaschutz protestieren.

FFF trifft sich in Braunschweig zum Protest für Klimaschutz

Anlässe sind der Autogipfel und die in Berlin stattfindenden Beratungen zum Konjunkturpaket. Dafür werden die Aktivisten laut Pressemitteilung von 13 bis 15 Uhr auf dem Schlossplatz eine Kundgebung veranstalten, für die ein Banner ausgerollt und ein Infostand aufgebaut wird. „Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten für Menschen, sich an der Aktion zu beteiligen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

So bitte die Ortsgruppe unter anderem darum, WhatsApp-Sprachnachrichten mit einer Länge von maximal 30 Sekunden aufzunehmen und an +49 531 22436411 zu schicken. Diese Sprachnachrichten würden dann während der Aktion abgespielt, so dass möglichst viele Menschen zu Wort kommen. Auch werde es eine Foto-Aktion geben. Passanten könnten sich vor dem Banner auf dem Schlossplatz fotografieren lassen. Die Fotos möchten die Aktivisten dann zu einer Collage zusammenstellen, die auf den Social Media Seiten veröffentlicht werden soll. Des weiteren können von 12 bis 13 Uhr Demoschilder und Topfpflanzen abgegeben werden, die dann aufgestellt werden und eine „Menschenmasse“ repräsentieren sollen. Die Aktion erfolge unter der Beachtung strenger Auflagen der Versammlungsbehörde und des Gesundheitsamtes.