Einbrecher wird von Braunschweiger Gastwirt überrascht

Braunschweig. Damit hatte der Einbrecher nicht gerechnet: Als er in eine Kneipe an der Celler Straße einbrach, erwischte ihn der Eigentümer auf frischer Tat.

Wie die Polizei meldet, hatte der Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster zum Gastraum aufgehebelt. Dabei bemerkte er nicht, dass sich der Eigentümer der Gaststätte in einem Nebenraum aufhielt. Durch die Geräusche des Einbruchs alarmiert, betrat der den Gastraum und traf auf den Einbrecher. Dieser ergriff sofort die Flucht. Der Gastwirt informierte die Polizei. Die Beamten stellten in der Nähe einen Tatverdächtigen. Ob es sich hierbei um den Täter handelt, müssten nun die Ermittlungen ergeben.