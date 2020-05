Braunschweiger zwei Mal von gleichen Tätern beraubt

Gleich zwei Mal ist ein Heranwachsender in Braunschweig Opfer derselben Täter geworden. Wie die Polizei berichtet, hatten die Unbekannten den jungen Mann in den frühen Morgenstunden am Samstag auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz niedergeschlagen und leicht verletzt. Dabei verlor der Mann sein Handy, das die Täter einsteckten.

Kurz darauf verabredeten sich Täter und Opfer zur Rückgabe des Handys gegen Bargeld im Parkhaus Steinweg. Dabei raubten die Täter dem jungen Mann noch das Geld, das Handy bekam er nicht zurück.

Mit Axt in Tankstelle in Braunschweig eingebrochen

Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zu Samstag brachen zwei unbekannte Täter in den verkaufsraum einer Tankstelle in der Weserstraße ein, indem sie mit einer Axt die Glastür einschlugen. Die Täter entwendeten gezielt Zigaretten und Tabalwaren und flüchteten in Richtung Lichtenberger Straße.

Der kräftige Täter trug einen Trainingsanzug und ein Cap der Marke Adidas. Der schlanke Täter trug dunkle Bekleidung mit schwarz-weißen Sneakers der Marke Nike.

VW T4 Multivan gestohlen – Fahndung erfolglos

Am Freitagabend zwischen 22 und 22.35 Uhr schlugen Autodiebe auf dem Roggenkamp in Braunschweig zu. Sie entwendeten einen VW T4 Multivan, Zeitwert ca. 12.000 Euro. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Braunschweig verliefen bislang erfolglos. red/ots