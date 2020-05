Helmstedter Straße in Braunschweig wird teilweise gesperrt

Das teilte die Braunschweiger Verkehrs GmbH jetzt mit.

In dieser Zeit werden demnach die Busse der Linien 422 und die Spätfahrten der 412 umgeleitet. Die Stadtbahnlinie 4 ist von den Sperrungen nicht betroffen und verkehrt regulär nach Fahrplan.

Buslinie 422: Zwischen der Georg-Westermann-Allee, Hauptbahnhof Süd und Bebelhof fahren die Busse über Leonhardstraße, Leonhardplatz und Schillstraße. Die Ersatzhaltestelle „Marienstift“ wird für beide Fahrtrichtungen in die Schillstraße verlegt. Die Haltestelle „Ackerstraße“ wird ersatzweise am Fahrbahnrand in Höhe der kombinierten Bus- und Stadtbahnhaltestelle eingerichtet.

Buslinie 412, Spätfahrten: Die Spätfahrten der Buslinie 412 zwischen Rautheim und Rathaus führen über Schillstraße und Leonhardplatz. In der Schillstraße bedienen sie die Ersatzhaltestelle „Marienstift“ und am Leonhardplatz die Haltestellen der Buslinien 411, 429 und 436. Die Haltestelle „Ackerstraße“ wird ersatzweise am Fahrbahnrand in Höhe der kombinierten Bus- und Stadtbahnhaltestelle eingerichtet.

Weitere Infos unter www.bsvg.net