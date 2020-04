Braunschweiger Nachbar-Firmen fertigen gemeinsam Behelfs-Masken

In Rautheim sind jetzt Unternehmen zusammengerückt, um sich gegenseitig zu stärken. Da ist zum einen die IAB Reinraum-Produkte GmbH. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Pharma- und die Automobilindustrie mit allem, was in Reinräumen so gebraucht wird, vom Desinfektionsmittel über Schutzkleidung bis hin zu Werkzeugen. Auch Mundschutze gehören zum Angebot. Gerade jetzt laufe das Geschäft sehr gut, sagt Vertriebsleiter Enrico Claretti.

Allerdings: „Ein weltweites Wettbieten um Schutzbekleidung ist in vollem Gange. In der Corona-Krise sind Mundschutz-Masken kaum noch erhältlich. Das kriegen selbst wir als Fachlieferant zu spüren.“ Seit Anfang des Jahres sei aus Asien keine Ware mehr gekommen, die Lieferanten seien nicht mehr erreichbar gewesen. Man habe sich daher entschieden, aus hochwertigen High-Tech Materialien vor Ort in Braunschweig Behelfs-Masken herzustellen – und zwar im Rahmen eines Non-Profit-Projekts namens „Löwenmaske“. Claretti betont: „Wir verdienen nichts daran!“ Überschüsse, die durch das Projekt generiert werden, sollen komplett gespendet werden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Nun fängt die IAB aber nicht selbst an, Masken zu nähen. Vielmehr kommt hier das zweite Unternehmen ins Spiel: die benachbarte Manufaktur Kurth. Dieses Unternehmen stellt eigentlich Sitz- und Polstermöbel her, fertigt unter anderem für Gastronomie und Handel. Doch in der Corona-Krise mangelt es an Aufträgen. Melanie und Matthias Kurth standen vor der Frage, ob sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen müssen. Aber dann kam die Idee: Wie wäre es, Mundschutze zu fertigen? Also auf zum Nachbarn IAB.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

„Und wir fanden diese Idee einfach klasse“, sagt Enrico Claretti von der IAB. „Wir hatten ohnehin schon Material in Deutschland geordert, das normalerweise für OP-Masken genutzt wird, weil wir angesichts der Engpässe versuchen wollten, selber etwas auf die Beine zu stellen.“ Nachbar Kurth kam also wie gerufen. Und jetzt läuft die Sache so: IAB stellt den Stoff kostenlos zur Verfügung, Kurths Team näht, die IAB kauft ihm die Mundschutze ab und kümmert sich um den Vertrieb, zum Beispiel über den eigenen Onlineshop. Die Arbeitsplätze bei Kurth sind damit gesichert. Ach ja, die Verpackung! Die kommt kostenlos von der Firma Oeding, noch ein Nachbar aus Rautheim.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

„Wir unterstützen uns hier gegenseitig und nutzen unser Know-how“, so Claretti. „Es ist ein gutes Gefühl, nicht mehr so abhängig zu sein von Bezugsquellen.“ Die „Löwenmasken“ sind ihm zufolge klassische Behelfsmasken für den Privatgebrauch mit einem dreilagigen Vlies – und ein kleiner Löwe wird auch noch draufgestempelt.

Das Ganze sei gut angelaufen, sagt Claretti. „Jetzt wäre es sinnvoll, wenn sich zum Beispiel Apotheken und Einzelhändler bei uns melden, die ganze Kartons abnehmen und die Masken bei sich weiterverkaufen.“ Wer Interesse hat, kann sich per Mail melden: info@iab-bs.de