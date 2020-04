Die Stadt ist in einzelne Schulbezirke eingeteilt – und somit steht für die meisten Eltern fest, an welcher städtischen Grundschule ihr Kind nächstes Jahr eingeschult werden soll. Die Anmeldetage für die Kinder, die 2021 schulpflichtig werden, finden vom 4. bis 8. Mai statt (siehe Infobox).

Doch manche Familien suchen nach einer Alternative, und das Angebot ist durchaus groß: In Braunschweig gibt es drei katholische Konfessionsschulen sowie fünf Grundschulen in privater Trägerschaft. Normalerweise stellen diese Schulen sich den Interessierten an Infoabenden oder bei einem Tag der offenen Tür vor. Das ist in Corona-Zeiten jedoch nicht möglich.

Unsere Redaktion bietet deshalb einen kurzen Überblick über das Angebot. Da Schulen in freier Trägerschaft einen geringeren Zuschuss vom Land erhalten als staatliche Schulen, erheben sie in der Regel ein Schulgeld.

Christliche Schule Braunschweig

Evangelische Bekenntnisschule. Verlässliche Grundschule. Träger ist der Verein „Freie Christliche Bildungseinrichtungen Braunschweig“. Schulgeld: 175 Euro im Monat. Der Unterricht ist nach Angaben der Schule von Handlungsorientierung, Lernen mit Bewegung und Musik sowie in der Natur geprägt. Bildung und Erziehung der Schule gründen auf dem christlichen Werteverständnis. Jahrgangsübergreifendes Lernen mit Wochenplankonzept. Schulkindbetreuung in Kooperation mit dem Familienzentrum Morgenstern.

Freie Schule Braunschweig

Selbstverwaltete Grundschule im östlichen Ringgebiet. Träger ist der Verein „Freie Schule Braunschweig“. Kinder lernen in altersgemischten Gruppen – jedes in seinem Tempo und nach eigenen Interessen. Eltern beteiligen sich, organisieren beispielsweise die Schulzeitung und pflegen das Außengelände. Schulgeld je nach Einkommen: 60 bis 405 Euro im Monat. Mehr Infos unter www.freie-schule-braunschweig.de

Freie Waldorfschule Braunschweig

Träger. Die Schule hat zwei Schulzweige: den Regelschulzweig mit den Klassen 1-13 und dem Angebot aller Schulabschlüsse. Zum anderen den heilpädagogischen Schulzweig (Förderschule) für Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf Lernen, Emotionale Soziale Entwicklung und Geistige Entwicklung. In beiden Schulzweigen wird auf Grundlage der Waldorfpädagogik unterrichtet.

Hans-Georg-Karg-Schule

Grundschule in Trägerschaft des CJD Braunschweig. Unterricht auf Basis der Montessori-Pädagogik in kompletter Jahrgangsmischung in Stammgruppen. Breitgefächertes Kursangebot und besondere Schulprogramme für Schüler mit Entwicklungsvorsprüngen, besonderen Begabungen und auch mit Teilleistungsstörungen. Ganztagsschule. Schulgeld 425 Euro im Monat inklusive Essen und Ganztagsbetreuung.

International School Bs/Wob

Träger der internationalen Schule an der Helmstedter Straße ist das CJD Braunschweig (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland). Unterrichtssprache ist English. Preschool, Reception Class und Klasse 1 bis 12. Das Tragen von Schuluniformen ist verpflichtend. Lehrpläne und internationale Abschlüsse sind weltweit standardisiert. Kleine Klassen. Aufnahmegebühr und Schulgeld ab 750 Euro im Monat. Stipendien sind möglich. Weitere Infos unter www.is.cjd-braunschweig.de

Kath. Grundschule Edith-Stein

Katholische Konfessionsschule in der Friesenstraße hinter den Schloss-Arkaden. Staatliche Schule (keine Privatschule). Verlässliche Grundschule von 8 bis 13 Uhr. Schulkindbetreuung. Christlich geprägtes Schulleben mit Gottesdiensten, Besinnungstagen, Feiern im Kirchenjahr. Musikalische Grundausbildung in der Chorklasse. Kleine Klassen. Umweltbildung. Projekte zugunsten Benachteiligter. Theater, Musicals, Schulbücherei. Projekt Frühenglisch ab der 2. Klasse. Offen auch für Kinder anderer und ohne Konfession.

Kath. Grundschule Hinter der Masch

Katholische Konfessionsschule Hinter der Masch. Offen auch für Kinder anderer und ohne Konfession. Kleine Schulgemeinschaft. Elternmitarbeit ist ein bedeutender Bestandteil des Schulalltags. Schulhund. Religiöse Angebote: gemeinsame Gebete, regelmäßige Schulgottesdienste und Feiern der Fest- und Feiertage des Kirchenjahres. Schulkindbetreuung „Maschkids“. Mittagessen im St. Elisabethheim.

Kath. Grundschule St. Josef

Katholische Konfessionsschule, Hohestieg im Westlichen Ringgebiet. Offen auch für Kinder anderer und ohne Konfession. Stellt die Erziehung der Kinder auf Grundlage christlicher Wertvorstellungen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Eltern werden aktiv beteiligt. Fördert und fordert besonders begabte Schüler (Schwerpunkt Mathematik). Schulgottesdienste. Schulchor. Viele Sportaktivitäten.