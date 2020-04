Mysteriöser Hohlraum unter Braunschweiger Werkstatt

Die Neugier war stark! Seit 22 Jahren hat Sascha Pecylle, Besitzer einer Autowerkstatt mit Waschanlage in der Sackgasse am Ende der Gliesmaroder Straße, Hausnummer 70a, das Grundstück gepachtet. Was er nicht wusste, aber jetzt beim Zurückschneiden einer Hecke entdeckt hat: Unter dem Grundstück gibt es einen unterirdischen Raum – mit runder Wand, Boden und Decke aus Beton, 3,20 Meter im Durchmesser, zwischen zwei und zweieinhalb Meter hoch. Die Decke wird durch zwei Backsteinsäulen gestützt.

„Ein Bunker!“, dachte sich Pecylle, als er den bisher zugewucherten Deckel aus Metall freigeschnitten und angehoben hatte. Eine verrostete Eisentreppe führt hinab ins Dunkel, mit einer Taschenlampe waren unten ein wenig Wasser und ein Sockel zu entdecken. „Beim ersten Mal bin ich nicht runtergestiegen“, berichtet der Werkstattbesitzer und Mechaniker, „keine Ahnung, was mich da erwartet.“

Ein Kunde, ehemaliger Mitarbeiter des Braunschweiger Zeitungsverlages, informierte die Lokalredaktion. Ein erster Ortstermin mit gelüftetem Deckel: „Vielleicht tatsächlich ein Bunker oder Luftschutzkeller? Ein Becken zum Auffangen von Wasser? Oder ein vorbereiteter, aber nicht genutzter Tank?“, rätselte auch Stadtteilheimatpfleger Hansi Möhle, der die Geschichte von Gliesmarode dokumentiert „und hier eigentlich nicht zuständig ist“, wie er betonte.

Denn die Werkstatt liegt knapp im Östlichen Ringgebiet, aber Gliesmarode und Nordstadt sind nur wenige Meter von der Werkstatt und dem entdeckten unterirdischen Raum entfernt, der an der nördlichen Grundstücksgrenze liegt.

Alles wäre vorstellbar: An der Gliesmaroder Straße 70 lagen Gebäude der Standortverwaltung der Wehrmacht. „Mehrfach änderte sich die Nutzung, aber es stand hier eine militärische Anlage, wenn auch wohl nur Baracken“, so Möhle. Ein Luftschutzkeller wäre also möglich, auch wenn wenige Dutzend Meter weiter 1940 der Hochbunker Methfesselstraße entstand – mittlerweile ein Wohnhaus.

Auch ein Tank wäre infrage gekommen, denn bevor Pecylle die Werkstatt in Betrieb nahm, gab es an der Stelle seit 1951 eine Aral-Tankstelle, die laut Möhle dem damaligen Landtags- und späteren Bundestagsabgeordneten und Braunschweiger Ehrenbürger Walter Schmidt (1907-1997) gehörte. Und letztlich wäre auch eine Art unterirdischer Wassersammler möglich gewesen, Möhle hat in seinem Archiv Fotos mit bis zur Tankstelle reichendem Hochwasser

Der Heimatpfleger bat zu einem zweiten Treffen Braunschweigs Experten für Bunker und unterirdische Tunnel, Wolfgang Ernst, dazu. Pecylle hatte eine Aluminium-Leiter mitgebracht. Möhle als Erster bis kurz über dem Grund und später Pecylle bis ganz auf den Boden stiegen in die Tiefe hinab, während Ernst oben aufpasste. „Da könnten geruchlose Gase sein“, warnte er.

Doch der Raum unten war gut belüftet, unter anderem über zwei Gullys etwas westlich vom Eingang gelegen, deren Rohre in den betonumschlossenen Hohlraum führen. Pecylles Fazit: Der unterirdische Raum ist in erstaunlich gutem Zustand, hier scheint nicht dauerhaft Wasser gestanden zu haben“, befand er – und wenn, dann nur an den tiefsten Stellen. „Da unten hängt eine Hakenleiste an der Wand, ein Schlauchhalter, mehrere Eisenträger, es gibt auch zwei Fassungen für Glühbirnen. Es wirkt, als hätte ich da mal jemand eine geheime Werkstatt eingerichtet.“

„Ein Bunker ist es nicht“, bestätigte auch Wolfgang Ernst nach Schilderung der Beobachtungen der beiden. Der Grund: „Kein zweiter Ausgang. Bunker müssen einen Notausgang haben, falls der Haupteingang nach einem Angriff verschüttet ist.“

Um was es sich bei dem auch beim städtischen Fachbereich Tiefbau und Verkehr unbekannten Hohlraum handelt, wird vermutlich nie geklärt, er entstand wohl erst parallel zum Tankstellenbau. Wegen geplanter Bauarbeiten zur Neugestaltung des Vorplatzes des Bahnhofs Gliesmarode wird der Bereich mit Hecke und Hohlraum-Eingang in Kürze plattgemacht.

Das kreisrunde Loch soll dann mit einer schweren Metallplatte bedeckt und so dauerhaft verschlossen werden. Über den mysteriösen unterirdischen Raum werden also demnächst Autos fahren, die aus der Waschanlage kommen – denn Pecylles bisherige Waschstraßen-Ausfahrt wird für die städtischen Baumaßnahmen benötigt.