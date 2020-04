Braunschweiger Gastwirt wünscht Corona zum Teufel

Ein Gastwirt ohne Gäste ist wie Fußball ohne Ball. Jürgen Buchheister steht allein in seiner Kneipe, dem „Schwarzen Kater“. Die Eckkneipe ist eine Institution in Braunschweig und auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dem Gastronomen ergeht es in diesen Tagen wie so vielen in seiner Branche, die nicht wissen, wie und ob es weitergeht. Corona ist schuld.

Buchheister ist 74 Jahre, Baujahr 1946. Im Juli 1970 hatte er den „Kater“ eröffnet, Ende Juli diesen Jahres sollte Schluss sein. Die 50 Jahre als Mundschenk des Vertrauens vieler im Östlichen Ringgebiet wollte er aber noch voll machen. Das hatte er sich vorgenommen, das wollte er schaffen, auch wenn er den Tag nicht herbeisehnte. Wenn die Gäste ihn darauf ansprachen, verfinsterte sich das Gesicht des sonst so zugewandten Mannes kurzzeitig. „Das sind Gerüchte“, pflegte er dann zu sagen, was soviel hieß wie: „Hör auf zu sabbeln und trink Dein Bier.“ Zu viel Spaß bereitet ihm seine Arbeit noch. Das Zapfen, die Sprüche, die Anekdoten, die Geselligkeit.

300 Liter Bier im Keller

50 Jahre Wirt – in ein und derselben Kneipe, an ein und demselben Standort, hinter ein und derselben Theke – etwas Vergleichbares gibt es wohl selten, vielleicht sogar gar nicht in dieser Region. Doch durch Corona stellt sich für den Familienvater und zweifachen Großvater die Frage des Zeitpunkts, aufzuhören, ganz akut. Die ersten Lockerungen, auf die sich Bund und Länder verständigten, haben die Situation für Buchheister noch nicht einfacher gemacht. Immer noch gibt es für Bier-und Speiserestaurants, wie Buchheister eines führt, keinen konkreten Exitplan aus den Corona-Schutzmaßnahmen. Nur Vorschläge werden aktuell debattiert. Das wurmt den Braunschweiger Kult-Wirt mächtig.

Die monatlichen Fixkosten stellen ihn auf eine harte Probe. Er schätzt sie auf 5000 Euro. Am Tag, als er schließen musste, kam noch mal eine Ladung Bier. „Der Verleger hat mir 300 Liter gebracht. Sechs Fässer stehen im Keller.“ In normalen Zeiten reichten 200 Liter etwa eine Woche. Aber jetzt? „Keine Ahnung, wann wieder gezapft werden kann. Wenigstens wird das Bier nicht schlecht.“ Wenn irgendmöglich wolle er nochmal aufschließen.

Eintracht füllt die Gläser am besten

Buchheister zeigt auch Fußball. Das volle Programm, aber vor allem Eintracht. Der Bezahlsender Sky, der die Rechte an den meisten Partien der Ersten Liga und sämtlicher in der Zweiten Fußball-Bundesliga besitzt, zeigte sich kulant und zog die monatlichen Gebühren von knapp 700 Euro nicht ein. Das gelte, solange der Ball nicht rolle, sagt Buchheister. Aber wenn die Menschen nicht ins Stadion dürften und auch nicht in die Kneipen, dann habe er nichts davon. Alles hänge in dieser Corona-Zeit irgendwie mit allem zusammen. Ob er staatliche Hilfen beantragen kann, lässt der Gastwirt prüfen. Vielleicht zeigt sich dadurch etwas Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht. „Ein Monat ist verkraftbar, ein zweiter wäre schon hart.“ Einen dritten Monat, den „Kater“ zu schließen, mag sich Buchheister nicht vorstellen. Da würde sich unausweichlich die Frage stellen, ob es das endgültig war. Dieser Teufel heißt Corona.

Schon in den letzten Jahren musste Buchheister mit dem ein oder anderen finanziellen Nackenschlag leben, zum Thema hat er es nie gemacht. Keine Frage: Mit viel Herzblut, einer guten Organisation und stabilen Preisen sind die Chancen, dass sich eine klassische Eckkneipe am Markt hält, größer, als wenn hinter dem Tresen lustlos einer das Bier ausschenkt. Aber ein Kneiper wie Buchheister ist auch abhängig von Faktoren, die er selbst nicht bestimmen kann. Und so trieb der rasante Niedergang der Eintracht bis fast in die Regionalliga ihm in den letzten Jahren viele Sorgenfalten ins Gesicht. Das blau-gelbe Herz des gebürtigen Lauingers litt, je tiefer der Fall in die sportliche Bedeutungslosigkeit anhielt. Und als Geschäftsmann nahm er es schon fast persönlich, wenn die Leistungen auf dem Platz ihm zeitweise selbst die hartgesottensten Anhänger aus dem „Kater“ spielten. Löwen-Siege füllten die Gläser in seiner Kneipe kontinuierlicher, als jedes Bier es vermochte, das aus Frust in sich hineingeschüttet wurde.

Im Sommer 2018 folgte dann ein weiterer Tiefschlag, mit dem Buchheister wirtschaftlich nicht kalkuliert hatte. Das desolate Auftreten der deutschen Nationalelf bei der WM in Russland traf ihn völlig unvorbereitet. Draußen schien die Sonne und drinnen vergurkten sie jedes Spiel. Südkorea? Unglaublich! Nach diesem fußballerischen Offenbarungseid brauchte Buchheister verlängerten Urlaub. In diesem Sommer zwei statt üblich nur eine Woche.

Klopapier-Witze statt fluchender Skatrunden

Und heute? Seit dem 17. März hängt ein Zettel in der Tür, der Klebstoff an ihm verliert schon ein wenig an Kraft: „Wegen Corona vorübergehend geschlossen“, ist zu lesen. Andere Gastronomen nutzen die Zeit, um zu renovieren. Für Buchheister besteht diese Option nicht. Ende Juli wäre seine Kneipen-Geschichte zu Ende gezählt gewesen. So oder so. Das Haus, indem Buchheister Unterpächter ist, wurde vor etwa zwei Jahren an drei junge Investoren verkauft. Was dann kommt, stehe noch nicht endgültig fest. Vielleicht Büros oder Mietwohnungen. „Eine Kneipe wollen sie nicht mehr.“

Buchheister gehört, wie so viele seiner Gäste, zur Risikogruppe, die eine Virusinfektion wie Corona nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen können. Wie es seiner Kundschaft geht, erfährt er via Smartphone. Klopapierwitze, Emojis, die Lachtränen vergießen und anstoßende Bierkrüge – dazu ein wenig Sonne auf Balkonien. Das ist heute der Alltag, anstatt fluchender Skatrunden und diskutierender Stammtische. Er hat Verständnis für die Entscheidungen des Staates. Gesundheit gehe vor. Das Gebot der Stunde, Abstand zu halten und sich zu isolieren, sei sinnvoll, schließlich wolle auch er noch was von seiner Rente haben.

Den Vorruhestand hat sich der Wirt dennoch anders vorgestellt. Statt die Treppe im Gastraum hoch und runter zu wetzen, läuft er jetzt täglich seine kleine Runde im nahe gelegenen Park oder nimmt das Klapprad für Einkäufe. Die großen Touren zu Metro oder anderen Discountern entfallen. Und statt die Striche auf dem Deckel seiner Gäste zu zählen, herrscht gähnende Leere. Buchheister hofft weiter, dass der Laden nochmal brummt. Der Zapfhahn brauche Bewegung und die Bierfässer wieder Luft. Er sei ein Optimist – immer schon gewesen.

Wo sind die Stammgäste?

Der Wirt vermisst seine Kundschaft – auch die, die er sonst schon mal verfluchte: Die Lauten und Unbelehrbaren oder die, die zum ersten Mal sein Lokal betreten und dann gerne und wiederholt ein Wolters ordern, obwohl Buchheister schon seit Jahrzehnten auf andere Brauquellen setzt. Wo sind die Stammgäste, die er vermutlich öfter als seine Frau sieht und gefühlt schon Druckstellen ins Tresenholz gelehnt haben? Und wo die, die beim Raus- und Reingehen, stets die Tür offenstehen lassen? „Auch wieder einer mit Abitur“, entfuhr es Buchheister dann schon mal. Aber sein verschmitztes Lächeln zeigte: Lange Böse kann er seinen Gästen nicht sein. Was ist schon eine offene Kneipentür gegen eine grassierende Pandemie vor dieser.

Buchheister sitzt jetzt da, wo es in jeder Kneipe am schönsten ist: An der Theke. Es ist Montag. Eigentlich sorgt da abends immer die Darts-Runde in einem Nebenraum für Umsatz und gute Stimmung. Einer aus der Truppe arbeitet in der Pflege, weiß der Wirt zu berichten. Der habe vermutlich gerade ganz andere Sorgen. Heute fliegen im „Kater“ keine Pfeile. Und das dumpfe Geräusch, wenn die Darts die Scheibe eindrücken, ist auch nicht zu hören. Kein Lachen. Und niemand ruft vom Treppenabsatz Richtung Tresen: „Jürgen, machst Du nochmal vier kleine Pils.“ Bittschön. Einfach nur Stille.