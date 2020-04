Braunschweig: Karstadt, Galeria Kaufhof, New Yorker wieder offen

Die Rolltreppen in den Schloss-Arkaden waren am Montag fast menschenleer.

Die nette Galeria-Verkäuferin am Eingang weist die Kunden ein. „Sie dürfen sich nur innerhalb der Absperrungen bewegen und immer ausreichend Abstand halten. Und nehmen Sie, bitte, einen dieser Einkaufskörbe dort. Sonst darf ich Sie nicht hinein lassen!“ Bei Galeria Kaufhof öffneten sich am Montagmorgen überraschend doch die Türen.

Nur mit Körbchen

Auf einer exakt berechneten, weniger als 800 Quadratmeter großen Mini-Einkaufsfläche rund um die Rolltreppen im EG konnte man Kosmetik-Artikel kaufen, Kleidung – aber auch reduzierte Süßwaren noch aus der Osterkollektion. Signal der Aktion: Seht her, uns gibt’s noch! Hinein durfte aber nur, wer einen der 35 Körbe dabei hatte. Das war anfangs leicht. Der Andrang hielt sich zunächst in Grenzen.

„Auf Wunsch holt unser Personal aber auch andere Ware, die der Kunde wünscht“, erklärt die Mitarbeiterin. Kleidung könne man zwar nicht nicht anprobieren. „Man kann sie aber zurück geben, wenn sie nicht passt.“ Wie berichtet, hatte der angeschlagene Kaufhaus-Konzern Ende vergangener Woche vergeblich versucht, per Eilantrag doch noch eine Öffnung der Filialen in anderen Bundesländern wie Berlin und Brandenburg zu erwirken. Doch die Gerichte blieben dabei: Es gibt für den Kaufhaus-Riesen mit 21.000 Quadratmetern Verkaufsfläche keine Ausnahme von der neuen 800er-Regel. Nicht verboten jedoch: das Abspecken der Verkaufsfläche.

Karstadt bietet Service-Points

Die „neue“ Normalität hat den Braunschweiger Einzelhandel erreicht. Nach vierwöchiger Corona-Pause haben am Montag zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt einen Neustart hingelegt. Auch in den Karstadt-Häusern hat man sich, wie bei Galeria, für die sogenannte Service-Point-Lösung entschieden. Ebenso New Yorker, das am Eingang jeweils bis 35 Einlass-Knöpfe verteilte. Dann war der – nur im EG geöffnete – Laden voll. War kein Knopf mehr da, musste man warten. Peek & Cloppenburg will am heutigen Dienstag mit dem neuen Corona-Verkaufsmodus nachziehen.

Kaum Einkaufstüten

Die Geschäfte wieder auf – der Ansturm der Kunden hielt sich aber in Grenzen. Es wurden kaum Einkaufstüten durch die Stadt getragen. Die Braunschweiger hielten sich an die ihnen eingeimpfte Corona-Disziplin, verzichteten auf einen lustigen Einkaufsbummel – und blieben mehrheitlich daheim, sofern kein wichtiger Einkauf anstand. Motto: dem Virus keine Chance!

Olaf Jaeschke, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt (AAI), sprach am Nachmittag von einem „verhaltenen Start mit angezogener Handbremse“. Im Schloss sei es relativ ruhig gewesen. Die Leute warteten ab, wie es in den nächsten Tagen weiter geht, und das sei okay so.

In den Schloss-Arkaden hatten schon am Morgen viele kleine Läden geöffnet, dennoch musste zunächst niemand an den Eingängen warten, damit die neue, zulässige Kundenkapazität nicht überschritten wird. In den Gängen kamen sich die Kunden nicht ins Gehege. Ein zuverlässiger Indikator ist hier die Zahl derer, die sich gleichzeitig auf den vier Rolltreppen befinden. Wo sonst Menschenmassen hinauf und herunter transportiert werden, war am Montag wenig los: Die Zahl schwankte – zwischen zwei und drei Personen auf den insgesamt sechs Treppen vor Saturn.

Viele große Geschäfte zu

Immerhin, König Kunden kehrte in sein „Schloss“ zurück, nachdem dieses wochenlang fast menschenleer gewesen war. Nicht geöffnet hatte Saturn. An einem Fensterchen konnten Kunden allerdings Online-Ware umtauschen.

In der City blieben am Montag die „großen“ Kaufhäuser wie C &A, Media Markt, Primark, Gina Trikot, Ann Christin, Maisons, TK Maxx geschlossen. Ob sie in den nächsten Tagen ebenfalls mit reduzierter Verkaufsfläche antreten werden, bleibt abzuwarten.

Die Polizei als Wächter der Corona-Regeln zeigte in der City unübersehbar Präsenz. Vor dem Schloss hielten drei Mannschaftsfahrzeuge, ebenso auf dem Kohlmarkt. Fuß- und Motorradstreifen waren unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen. Viel hatten sie nicht zu tun,. König Kunde wusste genau, was er in der „neuen“ Normalität zu tun und zu lassen hat. Ebenso das Verkaufspersonal, das ohne Ausnahme mit Schutzmasken agierte.