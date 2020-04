Braunschweigs Bäder bleiben mindestens bis 6. Mai geschlossen

Dies regelt laut Pressemitteilung der Stadtbad GmbH die Niedersächsische Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit dem Corona Virus.

Betroffen seien davon alle Schwimmbecken inklusive des Schul- und Vereinsbetriebes, Saunen, Wellnessabteilungen sowie gastronomische Einrichtungen und der Wohnmobilstellplatz an der Wasserwelt. Alle geplanten Kurse bis zum Ende der Sommerferien müssten abgesagt werden. Bezüglich bereits gebuchter Kurse werde sich die Stadtbad GmbH zeitnah mit allen Kursteilnehmern in Verbindung setzen.

Die vergangenen vier Wochen der Bäderschließung habe die Stadtbad GmbH bereits genutzt, um Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in und an ihren Bädern vorzunehmen. In den nächsten Wochen werde nun der Schwerpunkt darauf liegen, „geeignete Maßnahmen vorzubereiten, um die schrittweise und eingeschränkte Öffnung einzelner Einrichtungen zu ermöglichen“.

Alle Informationen rund um die Schließung der Bäder aktualisiert die Stadtbad GmbH regelmäßig unter www.stadtbad-bs.de.