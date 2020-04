Braunschweiger Polizei erwischt zwei Einbrecher

In der Nacht zu Dienstag informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch in eine Gartenkantine an der alten Frankfurter Straße. Kurz danach waren, so meldet es die Polizei, mehrere Streifenwagen am Einsatzort.

Die Beamten stellten einen 21-jährigen Braunschweiger, der gerade aus einem Fenster kletterte und versuchte, sich von der Gartenkantine zu entfernen. Bei der folgenden Durchsuchung der Gasträume entdeckten die Beamten einen weiteren Tatverdächtigen. Er hatte sich in einem Lagerraum versteckt. Es handelte sich laut Polizeibericht um einen ebenfalls 21-jährigen Braunschweiger. Nach den Vernehmungen durften beide die Polizeiwache wieder verlassen.