Ricarda-Huch-Schüler bei Bundeswettbewerb Informatik vorn

Sándor Fekete (stehend), Informatikprofessor an der TU Braunschweig, ist zu Gast in einer Informatik-AG der Ricarda-Huch-Schule. An den Tischen sitzen Schüler, die nun im Leistungskurs Informatik sind und erfolgreich am aktuellen Bundeswettbewerb Informatik teilgenommen haben. Auf den Tischen stehen Turings-Tumbles, ein Logikspiel mit Murmeln, mit dem sich logische Grundlagen der Informatik erarbeiten lassen.