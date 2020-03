Tödliche Verfolgungsjagd in Braunschweig: Raser schuldfähig!

„Was für ein Spinner!“ Das dachte eine 32-jährige Erzieherin, als sie am 20. August auf der A39 von einem dunklen BMW überholt wurde. Der Wagen schoss in einem so irren Tempo rechts an ihr vorbei, dass ihr Auto kurz ins Wanken geriet. Der dunkle Wagen raste die Abfahrt zur Salzdahlumer Straße hoch....