Die „Frühen Hilfen“ sollen Eltern in Braunschweig stärken

Wer ein Kind bekommt, bekommt in der Regel auch Besuch und Geschenke. Seit 2013 kündigen sich bei den frischgebackenen Eltern in Braunschweig nicht nur Familienmitglieder und Freunde an, sondern auch Familienbesucherinnen der Stadt Braunschweig. Auch sie bringen kleine Präsente, ein Bilderbuch...