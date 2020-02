Betrunkener flüchtet nach Unfall in Braunschweig zu Fuß

Zu Fuß ist ein 22-Jähriger nach einem Unfall mit seinem Wagen geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann in der Nacht zu Sonntag die Forststraße in Richtung Querum, als er an einem Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die Polizei folgte bei der Unfallaufnahme den Spuren, die vom Kreisel erst in den Gegenverkehr und anschließend in den rechtsseitigen Grünstreifen führten. Hierbei hatte das Fahrzeug einen Leitpfosten überfahren und kam dann über die Bahnschienen hinweg weiter nach rechts ab. Erst an einer Außenwand der Autobahnbrücke kam der Wagen zum Stehen. Er war ringsherum sowie am Fahrzeugdach stark beschädigt.

Den Unfallfahrer trafen die Beamten allerdings nicht mehr am Ort des Geschehens an. „Er war bereits zu Fuß nach Hause gelaufen, wo ihn eine zweite Streifenbesatzung antraf“, berichten die Beamten. Weil sie Alkoholgeruch bei dem jungen Mann wahrnahmen, veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: über ein Promille.