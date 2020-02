Die Braunschweigerin Saskia (rechts) und Nadine aus Fürstenfeldbruck müssen in Costa Rica in durchsichtigen High-Heels über einen rutschigen Wasser-Laufsteg gehen.

Braunschweig. Saskia hat das erste Fotoshooting in Costa Rica erfolgreich absolviert. Jetzt wartet die nächste Herausforderung auf die Studentin.

Braunschweigerin bei „Germany’s next Topmodel“ weiter im Rennen

38 junge Frauen waren am Start – inzwischen sind nur noch 25 Kandidatinnen im Rennen um den Titel „Germany’s next Topmodel 2020“. Auch die Studentin Saskia Mächler (22) aus Braunschweig hat das erste Fotoshooting in Costa Rica erfolgreich absolviert und ist damit wieder eine Runde weitergekommen.

In der ProSieben-Castingshow mit Heidi Klum mussten die Teilnehmerinnen in der vergangenen Folge unter anderem auf einem 80 Zentimeter schmalen Steg über einem Fluss posieren. Dieses Mal (Donnerstag, 20.15 Uhr) geht es hinein ins Wasser, wie der Sender mitteilt: Die Frauen sollen zum Beispiel in durchsichtigen High-Heels über einen rutschigen Wasser-Laufsteg gehen. Heidi Klum: „Dabei möchte ich sehen, wie sie mit einer absolut schwierigen Herausforderung umgehen. Ihre Attitude beim Walk ist mir wichtiger als der Walk selbst.“

Außerdem sei ein Fotoshooting am Strand geplant, heißt es weiter – mit Pferden. Als Gastjurorin ist dieses Mal das Model Joan Smalls mit dabei. Sie sagt laut ProSieben: „Es ist wichtig, ein Statement zu setzen und aus einer Gruppe schöner Frauen herauszustechen. Man muss Präsenz zeigen.“

Saskia Mächler studiert Medienmanagement an der Ostfalia. Sie versucht bereits zum zweiten Mal ihr Glück bei der Show – und dieses Mal will sie es schaffen: „Ich bin wiedergekommen, um das Ding zu rocken.“

Im Jahr 2008 war schon einmal eine Braunschweigerin Kandidatin bei „Germany’s next Topmodel“. Gisele Oppermann kam damals auf den sechsten Platz.