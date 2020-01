Braunschweig. Vor den Augen der Polizei ist ein Mann am Mittwochmorgen nach einem Unfall geflüchtet.

Kuriose Unfallflucht unter Polizeiaufsicht in Braunschweig

Wie die Beamten mitteilen, kontrollierten sie vor der Grundschule am Hagenring und „führten zahlreiche Gespräche mit Groß und Klein“. Auch sprachen die Polizisten den Fahrer eines Wagens an, um zu verhindern, dass eine Feuerwehrzufahrt zugeparkt wird. Da der Mann erklärte, nur wenden und gegenüber parken zu wollen, und die Beamten kümmerten sich wieder um die Schüler. Der Fahrer habe dann jedoch beim Wenden die Zufahrt verpasst und stieß gegen ein Verkehrsschild und einen Poller. Nachdem er seinen Wagen wie angekündigt abgestellt hatte, entfernte er sich jedoch. Den Unfall meldete er der Polizei bislang nicht. „Die erstaunten Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sicherten die Spuren, die der Zusammenstoß am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen hinterlassen hatte“, meldet die Polizei.