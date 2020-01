Braunschweig: Einbrecher will fliehen – Zeuge hält ihn fest

Wie die Polizei meldet, entdeckte ein 44-jähriger Mitarbeiter am Mittwochmorgen zunächst zwei beschädigte Autos. Kurz darauf bemerkte er eine Person in der Werkstatt an der Alten Schulstraße. Der Unbekannte wollte durch ein Fenster flüchten, wurde aber von dem Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 48-jährige Verdächtige verletzte sich beim Fluchtversuch durch das Fenster am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Beamten stellten fest, dass der Einbrecher bereits Werkzeug und andere Gegenstände aus der Werkstatt in seinem Rucksack verstaut hatte. Der Mann habe den Einbruch zugegeben.

