Tödlicher Skiunfall in Südtirol - Braunschweiger verletzt

Der Unfall ereignete sich am Kronplatz in Südtirol. Es ist ein beliebtes Skigebiet.

Bei einem Zusammenstoß auf der Piste in Südtirol ist ein Skifahrer am Donnerstag gestorben und ein 19-Jähriger aus Braunschweig verletzt worden.

Mann aus Slowenien stirbt bei dem Unfall

Bei dem Toten handle es sich um einen Mann aus Slowenien Mitte 40, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Er sei im Skigebiet Kronplatz mit dem 19 Jahre alten Mann aus Braunschweig zusammengestoßen. Dieser wurde mit dem Helikopter in ein Krankenhaus in Bruneck gebracht. Er sei nicht in Lebensgefahr, so der Sprecher der Polizei.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst unklar. dpa