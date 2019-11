Stadt Braunschweig: Antifa-Demo am Freitagabend kann stattfinden

Mit solchen Aufrufen wie hier am linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“ in Hamburg will die Kampagne „Nationalismus ist keine Alternative“ (NIKA) nach eigenen Worten radikale Linke und Antifaschisten aus dem ganzen Bundesgebiet mobilisieren, um den AfD-Bundesparteitag „zu verhindern“ oder „ihn so gut es geht zu stören“ beziehungsweise zu „sabotieren“.