Unbekannter zersticht Reifen an fünf Autos in Braunschweig

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag zu Montag Reifen an fünf Autos im Stadtquartier Bebelhof zerstochen.

Wie die Polizei berichtet, meldete am frühen Montagmorgen ein 41-jähriger Autobesitzer bei den Beamten den Schaden. Er habe seinen Wagen am Sonntagabend ordnungsgemäß in der Schefflerstraße zum Parken abgestellt – als er allerdings am Montagmorgen losfahren wollte, habe er zwei zerstochene Reifen an seinem Auto festgestellt.

Funkstreife entdeckt weitere Sachbeschädigung

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die eingesetzte Funkstreife vier weitere Autos in unmittelbarer Nähe feststellen, an denen ebenfalls Reifen zerstochen worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich laut der Polizei auf mehrere hundert Euro. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. red