Braunschweig: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sackring in Braunschweig wurde eine 62-jährige Frau am Montag schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, übersah eine 35-jährige Autofahrerin die Frau gegen 15.13 Uhr, als sie von der Tuckermannstraße nach links auf den Sackring abbiegen wollte. Die 62-Jährige war gerade dabei, den Sackring zu Fuß zu überqueren – als sie das Auto erfasste.

Unfall in Braunschweig: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Laut Polizei zeigte die Fußgänger-Ampel grün. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige muss laut Polizei mit einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. feu