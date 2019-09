Hanfbarprozess - ein Fall für das Bundesverfassungsgericht?

Ein ungewöhnliches Bild: Am Freitagmorgen parkt vor dem Landgericht in Braunschweig, direkt gegenüber der Polizeidienststelle, ein schwarzer Kleinbus mit einem Banner vom Cannabis-Verband Bayern. „Hanf - der etwas andere Bioladen“, prangt ein Schriftzug an der Seite des Fahrzeugs. Unterstützung...