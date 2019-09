Rekordernte für Braunschweiger Klosterwein

Die saftige Rieslingtraube ist fingernagelgroß. Walter Treis(69) zerdrückt sie auf der Messfläche seines Refraktometers, schaut gespannt durchs Visier – und freut sich: 85 Oechsle zeigt der Brechungsindex des Traubensaftes an. Eine gute Spätlese anno 2019. Weinlese am Zisterzienser-Kloster in...