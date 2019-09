Neues Seelsorger-Team für 18.000 Katholiken in Braunschweig

Für die rund 18.000 Katholiken in den Pfarrgemeinden St. Bernward im Heidberg, St. Cyriakus in der Weststadt und Heilig Geist in Lehndorf ist jetzt ein neues Seelsorger-Team im Einsatz: Pfarrer Dariuz Drabik aus Polen, Gemeindereferentin Christine Petrowski und Pater Alex George aus Indien wurden vor wenigen Tagen in ihre neuen Aufgaben eingeführt, wie die Katholische Kirche in Braunschweig mitteilt.

Zu Beginn der Messe in der St.-Bernward-Kirche im Heidberg sagte Dechant Propst Reinhard Heine: „Es wurde deutlich, dass die St.-Bernward-Gemeinde nicht wieder einen eigenen Pfarrer bekommen würde, sondern dass ein pastorales Team für einen überpfarrlichen Einsatz benannt werden würde.“ Der Pfarrer von St. Bernward hatte nach nur kurzer Zeit in der Gemeinde um seine Entpflichtung gebeten. Der Pfarrer von St. Cyriakus war vor ungefähr einem Jahr versetzt worden. Und in Lehndorf geht Pater Sabukuttan Francis nach zehn Jahren in der Braunschweiger Heilig-Geist-Gemeinde zurück in sein Heimatland Indien.

Die drei Gemeinden sollen eigenständig bleiben und ganz bewusst nicht zusammengelegt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Jedoch führe der Priestermangel im Bistum Hildesheim zu einem veränderten Personaleinsatz. Das sehe der Stellenplan 2025 vor, nach dem sich der Personalschlüssel für die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Gemeinden ändere.

„Ein Pfarrer, eine Kirche, eine Gemeinde – das ist in Deutschland schon längst das Lied von gestern“, sagte der neue leitende Pfarrer Drabik. Er war in den vergangenen neun Jahren Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Elisabet in Hann. Münden. Gemeindereferentin Petrowski ist bereits seit 2006 für St. Bernward zuständig. Pater Alex, der in Braunschweig als Pfarrvikar im überpfarrlichen Personaleinsatz arbeiten wird, war in den vergangenen vier Jahren Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Kosmas und Damian in Bilshausen im Eichsfeld.

„Für Sie alle, die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, beginnt etwas Neues: neue Berufsrollen, neue Verantwortlichkeiten, neue Räume im wahrsten Sinne des Wortes“, betonte Propst Heine. Er bat auch die Gemeinde, sich auf das Team und die neue Situation einzulassen.

„Ein bisschen Vertrauen geht nicht, ein bisschen Lieben geht nicht und auch ein bisschen Leben oder ein bisschen Sterben geht nicht, das weiß jeder. Ich freue mich nicht nur ein bisschen, sondern ganz auf Sie und den Dienst in dieser Gemeinde“, sagte Pfarrer Drabik bei seinem Antritt in der übervollen St. Bernward-Kirche.

Am Sonntag, 22. September, um 10.45 Uhr, wird das neue Pastoralteam in Heilig Geist an der St.-Ingbert-Straße 90 eingeführt.