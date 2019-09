Handy-Parken: Autofahrer zahlen in Braunschweig 42.000 Euro Gebühren

Die alten Groschengräber sind aus dem Stadtbild verschwunden. Viele Autofahrer zahlen ihre Parkgebühren heutzutage ganz modern per Handy: Man lässt sich den nächsten Parkplatz per App anzeigen und löst ein Ticket. Auch ist das Zahlen per SMS möglich, indem man das Autokennzeichen und die gewünschte...