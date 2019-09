Staus nach mehreren Unfälle auf A2 – Fahrstreifen gesperrt

Braunschweig. In Höhe des Rasthofes Zweidorfer Holz gab es einen Unfall, mehrere Kilometer Stau sind die Folge. Offenbar kam es dann zu einem weiteren Unfall.

Zwei Unfälle sorgen am Mittwochmorgen in Richtung Hannover für mehrere Kilometer Stau auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig. Laut Verkehrsmanagementzentrale gab es in Höhe des Rasthofes Zweidorfer Holz einen Crash mit sieben Kilometer Rückstau (Stand 7.10 Uhr). Auch zu einem zweiten Unfall sei es gekommen.

Staus auch auf A392 und B214 Richtung Celle

Der Rückstau hat auch Auswirkungen auf die A392. Hier steht der Verkehr ab dem Kreuz Ölper über die B214 bis zur A2-Anschlussstelle Watenbüttel.

Zu Unfallhergängen oder zu erwartender Dauer der Störung konnte die Autobahnpolizei am Morgen noch nichts sagen.

Der Artikel wird zeitnah aktualisiert.