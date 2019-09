Flughafen Braunschweig-Wolfsburg hat neues Corporate Design

Ein Logo aus den 1950er-Jahren, Fahrzeuge mit uneinheitlicher Beschriftung, ein Gebäude, in dem man eine einladende Atmosphäre vermisst hat. Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg passte mit seinem altbackenen Markenauftritt nicht zu einem Umfeld, in dem sich das europaweit größte und innovativste Zentrum der Mobilitätsforschung entwickelt hat. Dass eine Modernisierung des visuellen Erscheinungsbildes des Flughafens dringend erforderlich war, darüber waren sich Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Disterheft und Flughafengeschäftsführer Michael Schwarz einig, heißt es in einer Mitteilung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH.

Schwarz initiierte kurz nach seinem Start am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg im Herbst vergangenen Jahres gemeinsam mit der Braunschweiger Marketing-Agentur Steffen und Bach die Entwicklung eines neuen Marken-Auftritts, eines durchgehenden Corporate Designs. „Wir waren uns schnell einig, dass sich im neuen Erscheinungsbild neben hellen, freundlichen Farben vor allem auch Elemente aus der Welt der Fliegerei widerspiegeln sollten“, erklärt Flughafen-Geschäftsführer Schwarz. Nach einem Strategieprozess entwickelte die Agentur ein neues visuelles Erscheinungsbild mit neuer Wort-Bild-Marke (Logo) sowie den typischen Parametern für ein Corporate Design. „Inspirationsquelle für das neue Design war das Thema Navigation“, sagt die bei Steffen und Bach verantwortliche Designerin Daniela Slottke.

Die Designer übernahmen visuelle Elemente aus dem Flugradar und den international geltenden Bodenmarkierungen. So entspricht die gestrichelte Linie im Logo der sogenannten Center-Line, die die Landebahnmitte markiert, und dem noch zu fliegenden Weg. Die durchgezogene Linie dagegen symbolisiert die zurückgelegte Distanz und die Rollwegmittellinie. Die Farbgebung orientiert sich an den Farben, die im Umfeld des Flugbetriebs zu finden sind. Dabei steht das Gelb, das auch in der Gestaltung beispielsweise der Flure zu finden ist, für Licht, Sonne, Natur. red