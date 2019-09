Diebe stehlen in Braunschweig zwölf Jahre alten Wagen

Wie die Polizei meldet, hatte der 40 Jahre alte Fahrzeughalter seinen Wagen am Montagnachmittag am Steintorwall in einer Parkbucht abgestellt. Als seine Ehefrau das Fahrzeug zwei Tage später nutzen wollte, konnte sie es auf dem Parkplatz nicht finden. Auch eine gemeinsame Suche des Paares blieb erfolglos, so dass der einzige Schluss blieb, dass Unbekannte das zwölf Jahre alte Auto mit den darin liegenden Kindersitzen gestohlen hatten.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder