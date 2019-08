BZV-Sommerfest: Chefredakteur plädiert für mehr Zusammenhalt

Braunschweig. Mehr als 500 Gäste feiern am Freitagabend gemeinsam beim Sommerfest des BZV Medienhauses im Heinrich in Braunschweig.

Volles Haus im Heinrich: Der Einladung zum Sommerfest des BZV Medienhauses sind am Freitagabend über 500 Gäste gefolgt. „Andere machen Neujahrsempfänge, wir mit dem Sommerfest den Halbjahresempfang in der Region 38“, sagte BZV-Geschäftsführer Claas Schmedtje bei der Begrüßung.

Zu den geladenen Gästen gehörten Persönlichkeiten, die die Region durch ihr Engagement prägen oder die mit der Zeitung oder anderen Marken des Medienhauses verbunden sind.

Der Fokus liegt auf dem Digitalen

Geschäftsführer Claas Schmedtje gab in seiner Rede einen Einblick in die Neuerungen des Medienhauses. Der Fokus, betonte er, liege wie in vielen anderen Branchen auch auf der Zukunft im Digitalen. Das Digitalgeschäft des BZV erlebe eine erfreuliche Entwicklung. „Das geht nur, weil wir im Digitalgeschäft vor allem Chancen sehen und in den letzten Jahren mutig in neue Aktivitäten investiert haben.“ Aber, so betonte Schmedtje: „Unsere Herkunft und der Kern unserer Aktivitäten ist und bleibt die Tageszeitung. Und auch hier investieren wir in neue digitale Modelle und kommen inzwischen auch sehr gut in Fahrt.“

Das Sommerfest des BZV-Medienhauses 2019. Es feierten unter anderem mit: Chefredakteur Armin Maus (von links), Detlef Bade (Chef der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade), Gerhard Radek (Landrat des Landkreises Helmstedt), Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth sowie Wolfsburgs OB Klaus Mohrs, Matthias Wunderling-Weilbier (Landesbeauftragter für die Region) und BZV-Geschäftsführer Claas Schmedtje. Foto: Peter Sierigk / Sierigk

Die Tageszeitung als Ort des Diskurses

Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, hob in seiner Begrüßung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt ab: „Ich mache mir Sorgen. Sorgen, dass der gesellschaftliche Konsens verloren gehen könnte.“ Das Fehlverhalten werde zum Normalfall, wenn es nicht angesprochen und korrigiert werde. Die Zeitung wolle die Stimme in der Region sein, um als Bürgerzeitung Platz für Meinungsvielfalt und konstruktiven Diskurs zu bieten. „Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass dies ein Landstrich wird, bleibt und ist, in dem das Miteinander und das gemeinsame Vorankommen einen Wert hat“, so Maus.

Sommerfest des BZV Medienhauses 2019

Musikalisch begleitete das Savoy Lounge Quartett gemeinsam mit der Sängerin Shereen Adam den Abend.